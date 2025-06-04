Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену
Киев • УНН
Винницкий суд заочно приговорил Анатолия Шария к 15 годам за государственную измену. Он помогал фсб в создании пропагандистских видео с допросами украинских пленных.
В Украине прокремлевский пропагандист Анатолий Шарий заочно приговорен к 15 годам лишения свободы. Соответствующее решение 4 июня текущего года принял Винницкий городской суд Винницкой области, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, с начала полномасштабной войны Шарий был привлечен к реализации информационных диверсий фсб против нашего государства.
Речь идет об участии пропагандиста в подготовке и распространении постановочных видео, где рашисты допрашивают украинских пленных.
Как установило расследование, Шарий подсказывал оккупантам, как снимать допросы в "нужном формате" и какие вопросы задавать пленникам.
После съемок злоумышленник монтировал полученные видеоматериалы, чтобы вырезать из них "дискредитационные" для рф кадры, в частности с признаками пыток пленных.
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По данным следствия, коммуникация Шария с оккупантами происходила через экс-главу Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Антона Шевцова, который скрывается в Севастополе по подозрению в госизмене.
Задокументировано, что именно от него пропагандист получал видео с допросов пленных воинов ВСУ, а после "монтажа" распространял через свои информресурсы.
На основании доказательств, собранных следователями СБУ, Шарий и его сообщник Шевцов признаны виновными по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).
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Также к Анатолию Шарию применена беспрецедентная спецконфискация в собственность Украины его доменного имени и авторского Ютуб-канала.
Поскольку оба осужденных скрываются от правосудия, продолжаются комплексные меры для привлечения каждого из них к ответственности за преступления против нашего государства.
Ранее
Прокуроры Винницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении украинского блогера и экс-главы Главного управления Национальной полиции в Винницкой области.
Им инкриминирована государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 УК Украины). Следствием установлено, что обвиняемые осуществляли подрывную деятельность против Украины во исполнение задач фсб рф.