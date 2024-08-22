Зеленский продлил на десять лет санкции против Пушилина, Шария и Гужвы

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против ряда физических и юридических лиц. Соответствующий документ размещен на сайте главы государства, пишет УНН.

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 августа 2024 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции), - отмечается в документе.

Детали

Еще в течение как минимум 10 лет ограничения будут касаться пророссийских медийных деятелей Игоря Гужвы и Анатолия Шария и главаря террористической организации "ДНР" Дениса Пушилина, а также аффилированных с ними компаний и активов.

Решение предусматривает блокировку интернет-провайдерами ресурсов, которые связаны с подсанкционными лицами. В частности должен быть прекращен доступ к сайту "Страна.ua" и его субдоменов, а также сайтов "Шарий.net", "Политическая партия Шария" и соответствующих страниц в социальных сетях.

Напомним

В июне Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкций против 390 олигархов, связанных с Россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска.