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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів: в списку Фірташ та Дерипаска

Київ • УНН

 • 82604 перегляди

Президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів і 366 компаній, пов'язаних з Росією, на 5 і 10 років.

Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів: в списку Фірташ та Дерипаска

Президент України Володимир Зеленський продовжив дії санкції проти 390 олігархів, що пов'язані із росією.  Зокрема, в санкційному списку - Дмитро Фірташ та Олег Дерипаска.  Про це УНН повідомляє із посиланням на указ № 376/2024, який оприлюднений на сайті Офісу Президента. 

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня  2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - йдеться в указі Президента 

Санкції проти російських олігархів продовжили на 5 та 10 років.

Також продовжено санкційні обмеження проти 366 компаній.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається  на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно із рішенням РНБО міністерству закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів. 

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Доповнення 

Крім того, згідно із іншим указом Президента № 377/2024 введено в дію рішення РНБО що застосування персональних  економічних  та інших обмежувальних  заходів  до трьох громадян росії та однієї юридичної особи. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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