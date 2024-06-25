Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів: в списку Фірташ та Дерипаска
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський продовжив санкції проти 390 російських олігархів і 366 компаній, пов'язаних з Росією, на 5 і 10 років.
Президент України Володимир Зеленський продовжив дії санкції проти 390 олігархів, що пов'язані із росією. Зокрема, в санкційному списку - Дмитро Фірташ та Олег Дерипаска. Про це УНН повідомляє із посиланням на указ № 376/2024, який оприлюднений на сайті Офісу Президента.
"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 24 червня 2024 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"", - йдеться в указі Президента
Санкції проти російських олігархів продовжили на 5 та 10 років.
Також продовжено санкційні обмеження проти 366 компаній.
Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Згідно із рішенням РНБО міністерству закордонних справ України повинно поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Доповнення
Крім того, згідно із іншим указом Президента № 377/2024 введено в дію рішення РНБО що застосування персональних економічних та інших обмежувальних заходів до трьох громадян росії та однієї юридичної особи.