Президент Украины Владимир Зеленский продлил действия санкции против 390 олигархов, связанных с россией. В частности, в санкционном списке - Дмитрий Фирташ и Олег Дерипаска. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ № 376/2024, который обнародован на сайте Офиса Президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 24 июня 2024 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)"", - говорится в указе Президента.

Санкции против российских олигархов продлили на 5 и 10 лет.

Также продлены санкционные ограничения против 366 компаний.

Контроль за выполнением решения СНБО, введенного в действие настоящим указом, возлагается на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно решению СНБО министерству иностранных дел Украины должно проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Дополнение

Кроме того, согласно другому указу Президента № 377/2024 введено в действие решение СНБО о применении персональных экономических и других ограничительных мер к трем гражданам россии и одному юридическому лицу.