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СБУ задержала последователя партии Шария

СБУ задержала последователя партии Шария

Киев  •  УНН

 • 2875 просмотра

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Как сообщили в СБУ, в Киеве задержан последователь партии Шария. Во время обыска изъята техника, партийные документы и наркотики.

Служба безопасности Украины сообщила о задержании последователя партии Шария, который призывал к государственному перевороту в Украине, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности задержала в Киеве пророссийского агитатора, который призывал к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей нашего государства. По данным следствия, фигурант был последователем запрещенной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы", - сообщили в СБУ.

Для распространения деструктивного контента, по данным СБУ, фигурант использовал свои Телеграм- и Ютуб-каналы, Инстаграм-страницу, а также другие соцсети с общей аудиторией почти 20 тыс. пользователей.

"Как установило расследование, фигурант получал заказ на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за рубежом и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб. Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных заданий" через анонимные чаты в мессенджерах", - рассказали в СБУ.

Во время обысков в квартире задержанного, как указано, изъяты ноутбук, мобильный телефон, членские карточки "партии Шария", пророссийская литература и наркотики.

"Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности фигуранта в пользу кремля", - отметили в спецслужбе.

Сейчас ему, как сообщается, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

Также решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по факту хранения наркотиков.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

СБУ: задержан "подпольный" представитель партии Шария12 авг. 2024, 13:15 • 23504 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКриминал и ЧП