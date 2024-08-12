Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании трех пророссийских агитаторов, среди которых "подпольный" представитель партии Шария, пишет УНН.

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"Служба безопасности разоблачила еще трех прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Злоумышленники публично поддерживали вооруженную агрессию РФ и призывали к захвату всей территории нашего государства", - говорится в сообщении.

В частности, как указали в СБУ, "в Николаевской области задержан руководитель подпольной ячейки партии Шария".

"Злоумышленник пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области. Для этого он привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии, и создал собственный Телеграм-канал", - сообщили в спецслужбе в соцсетях.

Там фигуранты, по данным СБУ, распространяли фейки российской пропаганды, в которых "отбеливали" военные преступления рашистов и оправдывали захват части территории Украины.

Также администратор враждебного интернет-ресурса, как отметили в спецслужбе, призывал уклоняться от мобилизации в Украине и подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК.

Кроме того, по сообщению СБУ, на Запорожье задержан местный житель - представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает войну против Украины. "На собственной странице в "Одноклассниках" он агитировал к захвату областного центра и поднятия флага рф на местных госучреждениях", - указали в СБУ.

Также, как отметили в спецслужбе, в Тернопольской области разоблачили пророссийскую пропагандистку из Днепра, которая приехала в Тернопольскую область и распространяла в Телеграм-каналах сообщения экс-главы запрещенной партии Держава Дмитрия Васильца.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины).

Преступные действия главы подпольной ячейки партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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