СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

Правоохранители задержали четырех пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ. Об этом пишет УНН со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Детали

Злоумышленники публично восхваляли Путина и оправдывали вооруженную агрессию рф. Также они призывали к захвату власти в нашем государстве и героизировали военные преступления русских.

В частности, в Винницкой области задержан местный хакер, который с помощью компьютерных программ создал фейковое "видеообращение" одного из бывших высокопоставленных чиновников ВСУ и распространил его в соцсети TikTok - рассказали в СБУ.

В этом "выступлении" звучали провокационные призывы к насильственному захвату госучреждений Украины и совершению массовых беспорядков на улицах столицы.

Таким образом фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве и других регионах нашего государства.

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Отмечается, что преступные действия агитатора из Винницкой области дополнительно квалифицированы по ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Также в Киевской области задержали бывшего депутата Фастовского горсовета от запрещенной партии ОПЗЖ.

По данным следствия, он позиционировал себя как "эксперт-политолог" и в собственном видеоблоге обнародовал кремлевские нарративы относительно агрессивной войны против Украины.

Установлено, что экс-депутат "подкреплял" свои высказывания цитатами Путина из российских телеэфиров.

Для распространения враждебного контента злоумышленник использовал собственный YouTube-канал, а также страницы в Telegram, TikTok и Instagram с общей аудиторией более полумиллиона пользователей.

На Прикарпатье киберспециалисты СБУ разоблачили сторонника депутата госдумы рф Леонида Слуцкого - главы прокремлевской партии ЛДПР. Фигурант распространял на собственной странице в "Одноклассниках" публичные выступления российского чиновника в поддержку агрессивной войны против Украины - резюмировали в СБУ.

Среди обнародованных "цитат" были призывы Слуцкого к повторному наступлению на Херсон и захвату всей территории нашего государства.

Также в Донецкой области киберспециалисты СБУ задержали жителя Краматорска, идеологического сторонника рашизма. В российских соцсетях фигурант оправдывал захват части восточных районов Украины и героизировал российских оккупантов.

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Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигурантам о подозрении по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Напомним

Правоохранители задержали еще пятерых пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию РФ и призывали к захвату Киева. В частности, столичному блогеру было сообщено о подозрении за антисемитские стримы в соцсетях.