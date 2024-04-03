СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  49344 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  58747 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  70035 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  103215 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  100602 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  102815 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128295 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128771 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123849 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

Эксклюзив
Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ
2 апреля 2024, 11:27  •  114307 просмотра

Не бояться заявлять - эксперт о попытках давления на поставщиков по первым контрактам ГОТ

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СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

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россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

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Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

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Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления

Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления

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Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

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Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

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Неоднократно возвращались в село несмотря на принудительную эвакуацию: глава Харьковской ОВА о гибели отца и сына под вражеским обстрелом

Неоднократно возвращались в село несмотря на принудительную эвакуацию: глава Харьковской ОВА о гибели отца и сына под вражеским обстрелом

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На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  186992 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  193593 просмотра
Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам

Поставка происходит по плану: в ГОТ рассказали об обеспечении ВСУ продуктами питания по новым контрактам
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1 апреля 2024, 09:33  •  229104 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  499988 просмотра

СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

Правоохранители задержали четырех пророссийских агитаторов, публично восхвалявших путина и оправдывавших вооруженную агрессию россии. Среди них также есть хакер, создававший фейковые "видообращения руководителей ВСУ.

Война •   •  10473 просмотра
СБУ разоблачила нескольких пророссийских агитаторов и хакера, который создавал фейковые "видеообращения" руководителей ВСУ

россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

69-летний мужчина получил ранения во время обстрела россиянами села Купянск-Узловой Купянского района Харьковской области, в результате чего были повреждены жилые дома и автомобиль.

Война •   •  8009 просмотра
россияне обстреляли поселок на Купянщине: ранен 69-летний мужчина

Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

Бывшей полицейской из Купянска Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене после того, как она сознательно сотрудничала с оккупантами, выдавая местным жителям российские паспорта, пока город находился под контролем рф.

Война •   •  7379 просмотра
Выдавала в Купянске российские паспорта: бывшей украинской полицейской объявлено подозрение

Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления

В 2023 году гости провели 678,6 миллиона ночей в краткосрочной аренде жилья в ЕС, забронированной через такие онлайн-платформы, как Airbnb, Booking, Expedia Group или TripAdvisor, что на 13,8% больше по сравнению с 2022 годом.

Общество •   •  8730 просмотра
Airbnb, Booking и другие: онлайн-бронирование жилья в ЕС выросло на 13,8% за год, Хорватия, Испания, Франция - главные летние направления

Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

Пьяный водитель Ford Mustang спровоцировал ДТП в Киеве, в результате которого пострадали пассажир и 7-летний ребенок. Ему грозит до 8 лет заключения и запрет на управление автомобилем.

Киев •   •  9642 просмотра
Устроил навеселе ДТП, в результате которого пострадал ребенок: в Киеве водителю сообщили о подозрении

Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Расходы из общего фонда государственного бюджета в I квартале превысили доходы.

Экономика •   •  8847 просмотра
Расходы из общего фонда госбюджета в I квартале превысили доходы на 223,1 млрд грн - Минфин

Неоднократно возвращались в село несмотря на принудительную эвакуацию: глава Харьковской ОВА о гибели отца и сына под вражеским обстрелом

В селе Новоосиново Харьковской области в результате российских обстрелов погибли мужчина и его сын, а около 15 других населенных пунктов региона также попали под вражеский огонь за минувшие сутки.

Война •   •  10745 просмотра
Неоднократно возвращались в село несмотря на принудительную эвакуацию: глава Харьковской ОВА о гибели отца и сына под вражеским обстрелом

На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

Литва готова предоставить оборудование, чтобы помочь Украине в восстановлении и ремонте энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате недавних российских атак.

Война •   •  12404 просмотра
На фоне последних обстрелов рф Литва передаст Украине энергооборудование и поможет с ремонтными работами - Минэнерго

Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

Членам организованной группы, среди которых бывший советник президента и сотрудник СБУ, было сообщено о подозрении в присвоении 94,8 млн грн "Укрзализныци" из-за закупки трансформаторов по завышенным ценам во время военного положения.

Криминал и ЧП •   •  9849 просмотра
Дело о махинациях на закупках "Укрзализныци": должностному лицу СБУ и еще 6 людям сообщили о подозрении

На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык

В Софиевской Борщаговке 44-летний мужчина в результате конфликта, нанес более 16 ударов ножом по голове и шее арендодателя.

Криминал и ЧП •   •  11064 просмотра
На Киевщине мужчина отрезал арендодателю голову и язык