Восхваляли рашизм: задержаны 4 агитаторов среди которых соратница коллаборационистки Монтян

Служба безопасности нейтрализовала еще одну сеть прокремлевских агитаторов, которые действовали в разных регионах Украины. Среди фигурантов соратница коллаборационистки Монтян. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Злоумышленники оправдывали вооруженную агрессию рф, призывали к захвату всей территории нашего государства и дискредитировали Силы обороны, - говорится в сообщении.

Детали

Так на Николаевщине задержана 52-летняя жительница Первомайска, которая дистанционно работала на коллаборационистку Татьяну Монтян. Для ее Телеграмм-канала с общей аудиторией более полумиллиона подписчиков фигурантка готовила псевдонаучные сообщения о войне в Украине. Соратница Монтян в своих публикациях пыталась максимально "отбелить" полномасштабное вторжение РФ, называя его "вынужденной реакцией Кремля".

В Харькове задержана чиновница метрополитена, которая распространяла среди своих коллег кремлевские нарративы о вооруженной агрессии против Украины. Задокументировано как вражеская агитаторка уверяла окружающих в том, что начиная с 2014 года и по сей день в нашем государстве продолжается "гражданский конфликт".

В Киеве задержан охранник столичного автопаркинга, который позиционировал себя сторонником путина. По данным следствия, киевлянин распространял на собственной странице в "Одноклассниках" призывы в поддержку главы кремля и продолжения войны против Украины.

Дополнение

Также в столице разоблачили местного бьюти-блогера, которая на своих каналах в соцсети TikTok распространяла фейки о войне в Украине, в частности, она отрицала полномасштабное вторжение россии и присутствие оккупационных группировок рф на территории нашего государства.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования в рамках уголовных производств, начатых по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); чч. 2, 3 ст 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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