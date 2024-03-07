Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  31068 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  115891 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  130390 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  122456 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  116362 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  114669 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  108850 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  173792 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  215755 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
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6 марта 2024, 09:51  •  131322 просмотра
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Российский агент был задержан за подготовку нового ракетного удара по Одессе путем определения мест расположения систем ПВО, чтобы помочь обойти их.

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Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Экономика Украины должна переходить на военный режим без повышения налогов, поскольку дополнительная налоговая нагрузка приведет к уходу бизнеса в тень.

Война •   •  31068 просмотра
Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Российская армия продолжает "мясные" штурмы левого берега Днепра, несмотря на нехватку ресурсов, понеся большие потери в районе Крынок, обстреливая населенные пункты на левом берегу с использованием артиллерии и беспилотников.

Война •   •  12547 просмотра
Оккупанты продолжают "мясные" штурмы, поэтому страдают - Гуменюк

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

Около 2300 грузовиков стоят в очереди на шести пунктах пропуска на границе с Польшей из-за блокады польских фермеров, самая сложная ситуация на пункте пропуска "Шегини".

Общество •   •  15790 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,3 тыс. грузовиков

рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

россия имеет ресурсы от высоких цен на нефть, уклонения от санкций и государственных инвестиций, чтобы поддерживать войну в Украине с нынешней интенсивностью еще как минимум два года, говорится в отчете литовских спецслужб.

Война •   •  17110 просмотра
рф имеет ресурсы еще минимум 2 года воевать в Украине, несмотря на санкции - разведка Литвы

Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время сегодняшних переговоров обсудят дальнейшую военную помощь Украине и усиление давления на россию.

Политика •   •  14658 просмотра
Главы МИД Германии и Британии обсудят усиление помощи Украине

Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

Латвия усилит охрану границы с беларусью с 13 марта по 12 сентября 2024 года из-за новой волны нелегальных мигрантов.

Новости Мира •   •  12899 просмотра
Латвия усиливает охрану границы с беларусью со следующей недели

В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

Восемь подростков в возрасте 15-17 лет были ранены во время стрельбы на автобусной остановке в Филадельфии. Их расстреляли трое мужчин, которые скрылись с места происшествия.

Новости Мира •   •  13073 просмотра
В Филадельфии вторая за неделю массовая стрельба, ранены 8 подростков, которые ждали автобус

На Бахмутском направлении россияне продолжают активно наступать

россияне продолжают наступать на Бахмутском направлении, в частности в районе Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки.

Война •   •  15881 просмотра
На Бахмутском направлении россияне продолжают активно наступать

В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф

Министерство иностранных дел Германии ужесточило свои рекомендации относительно путешествий для граждан Германии и лиц с двойным гражданством, предостерегая от посещения россии из-за риска произвольных арестов.

Новости Мира •   •  15181 просмотра
В МИД Германии ужесточили рекомендации по поездкам в рф