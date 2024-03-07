Готовила новый ракетный удар по Одессе: задержан российский агент: задержан российский агент

Правоохранители задержали российского агента, которая готовила новую воздушную атаку рф на гражданскую инфраструктуру Одессы "в обход" ПВО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

Как отмечается, чтобы "обойти" украинскую ПВО во время удара, оккупанты поручили своей соратнице обнаружить локации противовоздушных комплексов на территории Одессы.

Прежде всего агрессора интересовали возможные координаты зенитно-ракетных установок на прибрежной территории города, указали в СБУ.

Также, как сообщается, захватчики пытались узнать о наличии в местных портах военных судов, оснащенных средствами противовоздушной обороны.

Полученные сведения оккупанты планировали "учесть" в ходе подготовки новых атак на город, в том числе с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе типа Shahed.

Правоохранители своевременно разоблачили вражеские планы и предотвратили их реализацию.

Как сообщается, командование Сил обороны было заблаговременно проинформировано о новой угрозе воздушных ударов.

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Дополнение

Правоохранители установили личность российского куратора вражеского агента. Им оказался глава разведгруппы группировки российских войск, которая дислоцируется во временно оккупированном Севастополе. Установлено, что агрессор дистанционно привлек одесситку к сотрудничеству в январе этого года.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.