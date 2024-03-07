Готувала новий ракетний удар по Одесі: затримана російська агентка
Київ • УНН
Російський агент був затриманий за підготовку нового ракетного удару по Одесі шляхом визначення місць розташування систем ППО, щоб допомогти обійти їх.
Правоохоронці затримали російську агентку, яка готувала нову повітряну атаку рф на цивільну інфраструктуру Одеси "в обхід" ППО. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Деталі
Як зазначається, щоб "обійти" українську ППО під час удару, окупанти доручили своїй поплічниці виявити локації протиповітряних комплексів на території Одеси.
Насамперед агресора цікавили можливі координати зенітно-ракетних установок на прибережній території міста, вказали в СБУ.
Також, як повідомляється, загарбники намагались дізнатися про наявність у місцевих портах військових суден, які оснащені засобами протиповітряної оборони.
Отримані відомості окупанти планували "врахувати" у ході підготовки нових атак на місто, в тому числі із застосуванням крилатих ракет та дронів-камікадзе типу Shahed.
Правоохоронці своєчасно викрили ворожі плани і запобігли їхній реалізації.
Як повідомляється, командування Сил оборони було завчасно проінформовано про нову загрозу повітряних ударів.
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Доповнення
Правоохоронці встановили особу російського куратора ворожої агентки. Ним виявився очільник розвідгрупи угруповання російських військ, яке дислокується у тимчасово окупованому Севастополі. Встановлено, що агресор дистанційно залучив одеситку до співпраці у січні цього року.
Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.