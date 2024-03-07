Вихваляли рашизм: затримано 4 агітаторів серед яких соратниця колаборантки Монтян
Київ • УНН
СБУ знешкодила мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України, у тому числі соратницю колабораціоністки Тетяни Монтян. Фігуранти виправдовували збройну агресію росії, закликали до захоплення території України та дискредитували Збройні сили України.
Служба безпеки нейтралізувала ще одну мережу прокремлівських агітаторів, які діяли у різних регіонах України. Серед фігурантів соратниця колаборантки Монтян. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
Зловмисники виправдовували збройну агресію рф, закликали до захоплення всієї території нашої держави і дискредитували Сили оборони,
Деталі
Так на Миколаївщині затримано 52-річну жительку Первомайська, яка дистанційно працювала на колаборантку Тетяну Монтян. Для її Телеграм-каналу із загальною аудиторією понад пів мільйона підписників фігурантка готувала псевдонаукові дописи про війну в Україні. Поплічниця Монтян у своїх публікаціях намагалась максимально "відбілити" повномасштабне вторгнення рф, називаючи його "вимушеною реакцією кремля".
У Харкові затримано посадовицю метрополітену, яка поширювала серед своїх колег кремлівські наративи щодо збройної агресії проти України. Задокументовано як ворожа агітаторка запевняла оточуючих у тому, що починаючи з 2014 року і по сьогодні в нашій державі триває "громадянський конфлікт".
У Києві затримано охоронця столичного автопаркінгу, який позиціонував себе прихильником путіна. За даними слідства, киянин поширював на власній сторінці в "Однокласниках" заклики на підтримку очільника кремля та продовження війни проти України.
Доповнення
Також у столиці викрито місцеву б’юті-блогерку, яка на своїх каналах у соцмережі TikTok поширювала фейки про війну в Україні. Зокрема вона заперечувала повномасштабне вторгнення росії й присутність окупаційних угруповань рф на території нашої держави.
За всіма викритими фактами тривають розслідування у межах кримінальних проваджень, розпочатих за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); чч. 2, 3 ст 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників). Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
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