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Виправдовували агресію проти України: бю'юті-блогерка і охоронець з Києва підозрюються у визнанні правомірності нападу рф

Київ • УНН

 • 30871 перегляди

33-річного б'юті-блогера з Києва та 61-річного охоронця автостоянки підозрювали у поширенні матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України та заперечують її як внутрішній громадянський конфлікт.

Виправдовували агресію проти України: бю'юті-блогерка і охоронець з Києва підозрюються у визнанні правомірності нападу рф

Підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф отримала 33-річна б'юті-блогер, що мешкає у Києві, яка розповідала що буцімто в Україні триває гібридна війна, та вимагала моральної компенсації за нелегке життя. Також підозру отримав 61-річний охоронець паркінгу у столиці, - за поширення аналогічних матеріалів в соціальній мережі "Однокласники".

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал органів столичної прокуратури.

Блогерка-косметолог у Тік Току називала агресію рф проти України гібридною війною, а охоронець виправдовував росіян в "Однокласниках" 

- інформує прокуратура міста Києва.

Підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту – повідомлено 33-річній б'юті-блогерці.

Хоча підозрювана працює в сфері краси, а у соцмережах здебільшого рекламує свої б'юті-процедури, але жінка вирішила публікувати також відео з розповідями про гібридну війну в Україні, у зв’язку з чим вимагала моральної компенсації.

 У Тік Току вона розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Блогерка записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у столиці.

- повідомляє прокуратура Києва.

Ще один мешканець столиці, як вказується, 61-річний охоронець паркінгу, отримав підозру за поширення аналогічних матеріалів в соціальній мережі "Однокласники".

Через заборонену соціальну мережу "Однокласники" поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ та у своїх постах поширював російські наративи про "бандерівців та нацистів".

 – ідеться у дописі.

Санкції статті передбачають для обох позбавлення волі: підозрюваній блогерці-косметологу до 5 років; чоловіку - до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо

П'ятьох проросійських агітаторів затримали за виправдання російської агресії та заклики до захоплення Києва.

СБУ затримала посадовця Верховного суду, який виправдовував російську агресію та сподівався на швидку окупацію України.

Ігор Тележніков

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