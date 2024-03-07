Виправдовували агресію проти України: бю'юті-блогерка і охоронець з Києва підозрюються у визнанні правомірності нападу рф

Підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф отримала 33-річна б'юті-блогер, що мешкає у Києві, яка розповідала що буцімто в Україні триває гібридна війна, та вимагала моральної компенсації за нелегке життя. Також підозру отримав 61-річний охоронець паркінгу у столиці, - за поширення аналогічних матеріалів в соціальній мережі "Однокласники".

Про це передає УНН із посиланням на телеграм-канал органів столичної прокуратури.

Блогерка-косметолог у Тік Току називала агресію рф проти України гібридною війною, а охоронець виправдовував росіян в "Однокласниках" - інформує прокуратура міста Києва.

Підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту – повідомлено 33-річній б'юті-блогерці.

Хоча підозрювана працює в сфері краси, а у соцмережах здебільшого рекламує свої б'юті-процедури, але жінка вирішила публікувати також відео з розповідями про гібридну війну в Україні, у зв’язку з чим вимагала моральної компенсації.

У Тік Току вона розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Блогерка записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у столиці. - повідомляє прокуратура Києва.

Ще один мешканець столиці, як вказується, 61-річний охоронець паркінгу, отримав підозру за поширення аналогічних матеріалів в соціальній мережі "Однокласники".

Через заборонену соціальну мережу "Однокласники" поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ та у своїх постах поширював російські наративи про "бандерівців та нацистів". – ідеться у дописі.

Санкції статті передбачають для обох позбавлення волі: підозрюваній блогерці-косметологу до 5 років; чоловіку - до 8 років позбавлення волі.

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