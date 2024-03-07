Оправдывали агрессию против Украины: бюьюти-блогер и охранник из Киева подозреваются в признании правомерности нападения рф
Киев • УНН
33-летнего бьюти-блогера из Киева и 61-летнего охранника автостоянки подозревали в распространении материалов, оправдывающих вооруженную агрессию России против Украины и отрицающих ее как внутренний гражданский конфликт.
Подозрение в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ получила 33-летняя бьюти-блогер, проживающая в Киеве, которая рассказывала что якобы в Украине продолжается гибридная война, и требовала моральной компенсации за нелегкую жизнь. Также подозрение получил 61-летний охранник паркинга в столице, - за распространение аналогичных материалов в социальной сети "Одноклассники".
Об этом передает УНН с ссылкой на телеграмм-канал органов столичной прокуратуры.
Блогер-косметолог в Тик Току называла агрессию рф против Украины гибридной войной, а охранник оправдывал россиян в "Одноклассниках"
Подозрение в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта - сообщено 33-летней бьюти-блогерше.
Хотя подозреваемая работает в сфере красоты, а в соцсетях в основном рекламирует свои бьюти-процедуры, но женщина решила публиковать также видео с рассказами о гибридной войне в Украине, в связи с чем требовала моральной компенсации.
В Тик Токе она рассказывала о том, что в Украине продолжается гибридная война, которую надо прекратить. Блогерша записала обращение к властям, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в столице.
Еще один житель столицы, как указывается, 61-летний охранник паркинга, получил подозрение за распространение аналогичных материалов в социальной сети "Одноклассники".
Через запрещенную социальную сеть "Одноклассники" распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах".
Санкции статьи предусматривают для обоих лишение свободы: подозреваемой блогерше-косметологу до 5 лет; мужчине - до 8 лет лишения свободы.
Напомним,
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