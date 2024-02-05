Затримано посадовця Верховного Суду за виправдовування агресії рф - СБУ
Київ • УНН
СБУ затримала посадовця Верховного суду, який виправдовував російську агресію та сподівався на швидку окупацію України.
Правоохоронці затримали посадовця Верховного Суду України, який виправдовував агресію рф, чекав новий наступ росіян і сподівався на швидку окупацію держави. Його загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
Служба безпеки зібрала доказову базу на очільника одного із структурних підрозділів Верховного Суду України. Посадовець виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію нашої держави
Правоохоронці опублікували записи розмов, в яких посадовець заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області.
Також у спілкуванні зі своїм підлеглим чиновник героїзував найманців російської пвк "вагнер" та підтримував їхню участь у війні проти України.
Крім того посадовець пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів, вказали в СБУ.
Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявили:
- мобільні телефони та комп’ютери із доказами злочинних дій;
- майже 300 необлікованих набоїв до стрілецької зброї;
- спеціальний технічний засіб незаконного стеження;
- прокремлівську літературу.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників, вчинені службовою особою).
Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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