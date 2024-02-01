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На Одещині затримали шахрая, який видавав себе за контррозвідника і "продавав посади" в спецслужбі

На Одещині затримали шахрая, який видавав себе за контррозвідника і "продавав посади" в спецслужбі

Київ • УНН

 • 26078 перегляди

Служба безпеки України викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за співробітника контррозвідки та пропонував працевлаштування в СБУ за гроші.

Служба безпеки викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за чинного співробітника спецслужб і "продавав посади". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби.

Однак після одержання грошей від "кандидата" шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового. За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку "позитивно розв'язати питання" щодо його переведення на військову службу в СБУ.

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Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.

У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами,

- йдеться у повідомленні.

За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.

Нагадаємо

Як раніше писав УНН, у Чернівцях затримали прикордонника, видавав за працівника СБУ та обіцяв "влаштувати" чоловіка Служби безпеки, аби той уникнув мобілізації.

На Одещині ДБР викрило працівника військкомату, який продавав ухилянтам довідки про непридатність11.01.24, 11:20 • 22427 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Кримінал та НП
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