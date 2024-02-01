На Одещині затримали шахрая, який видавав себе за контррозвідника і "продавав посади" в спецслужбі
Київ • УНН
Служба безпеки України викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за співробітника контррозвідки та пропонував працевлаштування в СБУ за гроші.
Служба безпеки викрила на Одещині шахрая, який видавав себе за чинного співробітника спецслужб і "продавав посади". Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН.
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Зазначається, що фігурант представлявся контррозвідником і пропонував за гроші фейкове працевлаштування в одному з обласних управлінь української спецслужби.
Однак після одержання грошей від "кандидата" шахрай обривав з ним зв'язок і зникав у пошуках нової жертви.
Співробітники СБУ задокументували злочинні дії зловмисника і затримали його під час отримання ним коштів від українського військового. За даними слідства, шахрай обіцяв чоловіку "позитивно розв'язати питання" щодо його переведення на військову службу в СБУ.
Як встановило розслідування, фігурантом виявився громадянин сусідньої європейської країни, який спеціалізувався на шахрайських схемах у фінансовій сфері.
У ході розслідування стало відомо, що цього зловмисника раніше затримувала Нацполіція за крадіжки банківських коштів, а один із районних судів Києва вже розглядає обвинувальний акт на зловмисника за декількома епізодами,
За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене повторно). Триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 3-х років тюрми.
Нагадаємо
Як раніше писав УНН, у Чернівцях затримали прикордонника, видавав за працівника СБУ та обіцяв "влаштувати" чоловіка Служби безпеки, аби той уникнув мобілізації.
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