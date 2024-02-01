В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе
Киев • УНН
Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.
Служба безопасности разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за действующего сотрудника спецслужб и "продавал должности". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы.
Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы.
Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленника и задержали его во время получения им средств от украинского военного. По данным следствия, мошенник обещал мужчине "положительно решить вопрос" относительно его перевода на военную службу в СБУ.
Как установило расследование, фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, который специализировался на мошеннических схемах в финансовой сфере.
В ходе расследования стало известно, что этого злоумышленника ранее задерживала Нацполиция за кражи банковских средств, а один из районных судов Киева уже рассматривает обвинительный акт на злоумышленника по нескольким эпизодам,
По материалам СБУ задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 3-х лет тюрьмы.
Напомним
Как ранее писал УНН, в Черновцах задержали пограничника, выдававшего за работника СБУ и обещавшего "устроить" мужчину Службы безопасности, чтобы тот избежал мобилизации.
В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности11 январь 2024, 09:20 • 20703 просмотра
В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе
Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.
Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76
Спутниковые снимки от 31 января показывают 500-метровый след от падения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под белгородом 24 января.
После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ
В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.
Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики
Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.
россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные территории и изымают украинские книги - ЦНС
россияне завозят пропагандистскую литературу на оккупированные украинские территории и изымают украинские книги из библиотек, чтобы заменить их на собственные книги.
Украина уничтожила российский ракетный катер "ивановец" в Крыму - ГУР
Украинские воины ГУР потопили российский ракетный катер в Крыму, который стоил россии 60-70 миллионов долларов.
"Каждый ваш голос - весомый вклад в общую победу": Шмыгаль поблагодарил ЕС за решение о 50 млрд евро для Украины
Украина приветствует одобрение лидерами ЕС пакета помощи в 50 миллиардов евро на четыре года, который поможет профинансировать бюджетный дефицит Украины.
Сын российского олигарха Чуркина задержан в Аргентине по подозрению в мошенничестве с целью сохранения бизнес-активов в Украине
Сын российского олигарха Игоря Чуркина был задержан в Аргентине за попытку мошенническим путем сохранить контроль над бизнесом в Украине с помощью кредита государственного банка.
Украине известно о почти 20 тысячах детей, который принудительно вывезли в рф - генпрокурор
По словам генпрокурора, независимая комиссия ООН по расследованию нарушений в Украине пришла к выводу, что "ни в одной из ситуаций, которые рассматривала Комиссия, перемещение детей не соответствовало требованиям, установленным международным гуманитарным правом.
Украина окончательно вернула в государственную собственность "трубу Медведчука" - Фонд госимущества
Верховный Суд признал право собственности государства на украинскую часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", широко известного как "труба Медведчука".