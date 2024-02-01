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В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

Киев  •  УНН

01 февраль 2024, 11:20  •  15097 просмотра

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Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.

Служба безопасности разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за действующего сотрудника спецслужб и "продавал должности". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что фигурант представлялся контрразведчиком и предлагал за деньги фейковое трудоустройство в одном из областных управлений украинской спецслужбы.

Однако после получения денег от "кандидата" мошенник обрывал с ним связь и исчезал в поисках новой жертвы.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия злоумышленника и задержали его во время получения им средств от украинского военного. По данным следствия, мошенник обещал мужчине "положительно решить вопрос" относительно его перевода на военную службу в СБУ.

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Как установило расследование, фигурантом оказался гражданин соседней европейской страны, который специализировался на мошеннических схемах в финансовой сфере.

В ходе расследования стало известно, что этого злоумышленника ранее задерживала Нацполиция за кражи банковских средств, а один из районных судов Киева уже рассматривает обвинительный акт на злоумышленника по нескольким эпизодам,

- говорится в сообщении.

По материалам СБУ задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, совершенное повторно). Продолжается следствие для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 3-х лет тюрьмы.

Напомним

Как ранее писал УНН, в Черновцах задержали пограничника, выдававшего за работника СБУ и обещавшего "устроить" мужчину Службы безопасности, чтобы тот избежал мобилизации.

В Одесской области ГБР разоблачило работника военкомата, который продавал уклонистам справки о непригодности11 январь 2024, 09:20 • 20703 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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