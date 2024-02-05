Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ
СБУ задержала чиновника Верховного суда, который оправдывал российскую агрессию и надеялся на скорую оккупацию Украины.
В ВС ВСУ предупреждают о ракете в направлении Очакова
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупредили о вражеской ракете, направляющейся в город Очаков Николаевской области.
ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга"
ПУМБ увеличивает вознаграждение по реферальной программе "Запроси друга".
На Буковине с выстрелами задержали нарушителей границы: продолжаются поиски переправщика
Пограничники на Буковине задержали трех человек, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией, и разыскивают контрабандиста, который им помогал.
Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и отметил условия для обучения
Президент Зеленский посетил инновационный лицей в Днепре и поблагодарил учителей за то, что, несмотря на трудности, обеспечивают нормальную жизнь и условия для обучения украинских детей.
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
Украина продвигается быстрее других кандидатов в члены ЕС в процессе скрининга.
Боевая подготовка, опыт и знание английского: Игнат рассказал о критериях, по которым отбирали пилотов для обучения на F-16
Для обучения F-16 в Украине были отобраны пилоты с боевым опытом и знанием английского языка.
На Днепропетровщине жестоко избили волонтера: полиция начала расследование
Полиция начала досудебное расследование по факту жестокого избиения волонтера в Каменском, в результате которого у мужчины были повреждены челюсть, зубы и губы.
Атака рф на Херсон унесла жизни четырех человек - МВД
По данным министра внутренних дел Украины, в результате обстрела российскими войсками украинского города Херсон погибли 4 человека, еще один получил ранения.
Почему дорожают сырые продукты - ответ НБУ
Национальный банк Украины ожидает, что продовольственная инфляция в 2023 году будет выше, чем в предыдущем году.