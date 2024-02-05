Задержан чиновник Верховного Суда за оправдание агрессии рф - СБУ

Правоохранители задержали чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал агрессию рф, ждал новое наступление россиян и надеялся на скорую оккупацию государства. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Служба безопасности собрала доказательную базу на главу одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины. Чиновник оправдывал вооруженную агрессию рф и временную оккупацию нашего государства - говорится в сообщении СБУ.

Правоохранители опубликовали записи разговоров, в которых чиновник отрицает суверенитет Украины и предлагает отдать оккупантам южные регионы, в том числе Одесскую и Херсонскую области.

Также в общении со своим подчиненным чиновник героизировал наемников российской пвк "вагнер" и поддерживал их участие в войне против Украины.

Кроме того чиновник предлагал начать новое наступление на Украину с северного направления для захвата Львова и соседних регионов, указали в СБУ.

Во время обысков по месту жительства злоумышленника обнаружили:

мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами преступных действий;

почти 300 неучтенных патронов к стрелковому оружию;



специальное техническое средство незаконной слежки;



прокремлевскую литературу.



На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенные должностным лицом).

Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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