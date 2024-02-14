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Закликали до захоплення Києва та виправдовували агресію рф: затримано 5 проросійських агітаторів

Закликали до захоплення Києва та виправдовували агресію рф: затримано 5 проросійських агітаторів

Київ • УНН

 • 24125 перегляди

П'ятьох проросійських агітаторів затримали за виправдання російської агресії та заклики до захоплення Києва.

Правоохоронці затримали ще п'ятьох проросійських агітаторів, які виправдовували агресію рф та закликали до захоплення Києва. Зокрема, столичному блогеру було повідомлено про підозру за антисемітські стріми у соцмережах. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужби СБУ та прокуратури Києва

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 39-річному киянину за фактом порушення рівноправності громадян залежно від національної, регіональної належності та релігійних переконань, а також заперечення збройної агресії рф проти України (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 КК України)

- йдеться у повідомленні прокуратури. 

Деталі 

Як повідомляється, чоловік на території столичного парку-меморіалу "Бабин Яр" через власний акаунт у соціальній мережі публічно поширив повідомлення та відеозапис, в яких містилися антисемітські висловлювання. 

До цього, як повідомляється, підозрюваний систематично просував проросійські та антисемітські наративи через публікації у соціальних мережах. 

Підозрюваний, за даними прокуратури, не вперше порушує закон, а обвинувальні акти проти нього знаходяться в Подільському, Дарницькому судах та в суді міста Кропивницький.

Так, чоловік:

  • проводив у регіонах України антиконституційні акції протесту та чинив супротив правоохоронцям;
  • у 2020 році на Подолі перекинув релігійну конструкцію «Ханукія»;
  • у Кіровограді розмістив у «Facebook» відеозапис, на якому демонстрував примірник книги, що містить заклики до насильницької зміни влади та до захоплення державної влади.

Доповнення 

Крім того, СБУ на Житомирщині викрила активістів місцевого осередку фейкового народовладдя. Ними виявились двоє місцевих жителів, які нав’язували людям кремлівські наративи про війну в Україні. 

Так, наприклад, збройну агресію рф вони називали "громадянським конфліктом" у нашій державі. Для поширення ворожої пропаганди фігуранти проводили в будівлі бібліотеки так звані "семінари", а потім викладали відповідне відео у соцмережах.

Також на Запоріжжі викрито дружину настоятеля місцевого храму УПЦ (МП), яка у власному Телеграм-каналі героїзувала російських окупантів та виправдовувала їхні злочини в Маріуполі.

У Черкасах вирок отримала місцева агітаторка, яка публічно закликала до насильницького захоплення державної влади та військового перевороту в Україні.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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