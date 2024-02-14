Призывали к захвату Киева и оправдывали агрессию рф: задержаны 5 пророссийских агитаторов

Правоохранители задержали еще пятерых пророссийских агитаторов, которые оправдывали агрессию рф и призывали к захвату Киева. В частности, столичному блогеру было сообщено о подозрении за антисемитские стримы в соцсетях. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службы СБУ и прокуратуры Киева.

Под процессуальным руководством Деснянской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 39-летнему киевлянину по факту нарушения равноправия граждан в зависимости от национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, а также отрицание вооруженной агрессии рф против Украины (ч. 1 ст. 161, ч. 2 ст. 436-2 УК Украины) - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Как сообщается, мужчина на территории столичного парка-мемориала "Бабий Яр" через собственный аккаунт в социальной сети публично распространил сообщения и видеозапись, в которых содержались антисемитские высказывания.

До этого, как сообщается, подозреваемый систематически продвигал пророссийские и антисемитские нарративы через публикации в социальных сетях.

Подозреваемый, по данным прокуратуры, не впервые нарушает закон, а обвинительные акты против него находятся в Подольском, Дарницком судах и в суде города Кропивницкий.

Так, мужчина:

проводил в регионах Украины антиконституционные акции протеста и оказывал сопротивление правоохранителям;

в 2020 году на Подоле опрокинул религиозную конструкцию "Ханукия";



в Кировограде разместил в "Facebook" видеозапись, на которой демонстрировал экземпляр книги, содержащей призывы к насильственной смене власти и к захвату государственной власти.



Дополнение

Кроме того, СБУ на Житомирщине разоблачила активистов местной ячейки фейкового народовластия. Ими оказались двое местных жителей, которые навязывали людям кремлевские нарративы о войне в Украине.

Так, например, вооруженную агрессию рф они называли "гражданским конфликтом" в нашем государстве. Для распространения враждебной пропаганды фигуранты проводили в здании библиотеки так называемые "семинары", а затем выкладывали соответствующее видео в соцсетях.

Также на Запорожье разоблачили жену настоятеля местного храма УПЦ (МП), которая в собственном Телеграмм-канале героизировала российских оккупантов и оправдывала их преступления в Мариуполе.

В Черкассах приговор получила местная агитаторша, которая публично призывала к насильственному захвату государственной власти и военному перевороту в Украине.

Наводил российские ракеты на объекты критической инфраструктуры Харькова: задержан информатор рф