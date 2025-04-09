Разделение

В ночь на 23 марта в Киеве зафиксированы вражеские ударные БПЛА. Подразделения ПВО приведены в действие. Городские власти призывают находиться в укрытиях из-за угрозы.
В магазине Обуховского района мужчина устроил стрельбу, ранив продавщицу и владельца. 36-летний нападавший задержан, ему грозит до 7 лет заключения за хулиганство с применением оружия.
В Подольском районе Киева двое молодых людей избили работника АЗС после отказа продать им алкоголь ночью. Нападавшим 21 и 24 года, им грозит до 7 лет лишения свободы за хулиганство.
После гибели мужчины на канатной дороге через Днепр, прокуратура начала уголовное производство. В рамках расследования проверяется безопасность аттракциона 'Колесо обозрения' на Подоле в Киеве.
Полиция Киева задержала двух подозреваемых, которые незаконно хранили в своем гараже почти 32 кг каннабиса с целью дальнейшего сбыта.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в результате российского ракетного удара в Киеве погибли 8 человек, 25 получили ранения.
4 июля спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 500 квадратных метров в двухэтажном складском здании за Почтовой площадью в Подольском районе Киева, в результате которого пострадал один человек с подозрением на отравление продуктами горения.
Масштабный пожар вспыхнул в киевском районе Подол, охватив двухэтажное складское здание и перекинувшись на соседние склады, на площади около 500 квадратных метров, спасатели работают над тушением пламени.
51-летнего киевлянина будут судить за то, что была застрелена соседская бельгийская овчарка по кличке Чип, которую привезли из зоны АТО.
Почти половина пешеходных подходов в Киеве не соответствуют требованиям инклюзивности, что затрудняет передвижение и интеграцию в общественную жизнь людей с инвалидностью и маломобильных групп населения, сообщает председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам градостроительства.
В Святошинском районе Киева зеленая зона на пересечении улиц Академика Палладина и Берестейского получила название Героев ОУН.
Из-за пожара в Вышгородском районе под Киевом качество воздуха может ухудшиться в некоторых районах, таких как Оболонский и Подольский, если направление ветра изменится, поэтому рекомендуется держать окна закрытыми и ограничить пребывание на свежем воздухе.
Бывший исполняющий обязанности директора государственной угольной компании "Краснолиманская" обвиняется в причинении убытков на сумму 358 млн грн и ущерба окружающей среде на сумму более 210 млн грн в результате незаконной добычи угля и продажи угля по заниженным ценам частной компании, что привело к убыткам государственного предприятия.
Бывшего заместителя директора филиала государственного предприятия "Укрзализныци" будут судить за растрату более 1,2 млн грн из государственного бюджета путем злоупотребления служебным положением и завышение цены контрактов на поставку семян кукурузы с частной компанией.
Киевский городской совет переименовал проспект Правды в Подольском районе в проспект Европейского Союза в честь геополитического, экономического и военного партнера Украины - Европейского Союза.
Историк Сергей Жосан обнаружил "флорентийский клад" из 140 серебряных монет эпохи Крымского ханства, вероятно, спрятанных во время крымскотатарских набегов, в овраге вблизи села Флора в Одесской области.
В однокомнатной квартире в Михайловской-Рубежовке Киевской области произошел пожар, в результате которого были эвакуированы 13 человек, в том числе 5 детей, а два человека отравились угарным газом.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в 2023 году правоохранители изъяли у граждан около 5500 единиц огнестрельного оружия и 2 миллиона патронов.
ГБР сообщило о подозрении в дезертирстве военнослужащим, причастным к расстрелу полицейских в Винницкой области.
Благодаря рекордно высокой температуре воздуха в этом году сирень зацвела беспрецедентно рано в парках и на улицах многих районов Киева, что свидетельствует о чрезвычайно ранней весне в столице.
Киевская власть приостановила аукцион на аренду Житнего рынка, прислушавшись к беспокойству общественности, и будет работать с жителями над разработкой обновленных условий для потенциального инвестора, которые сохранят функциональность рынка и возродят его.
16-летний парень спровоцировал драку с группой молодых людей в Киеве, избил парня и ударил ножом в живот 18-летнюю девушку, за что ему грозит до 8 лет лишения свободы.
В столице Украины правоохранительные органы задержали злоумышленников, которые вероятно имели с собой вещества похожие на наркотики.
Российская ракетная атака на Киев вызвала пожары, повреждения зданий и ранения 12 человек, в том числе ребенка.
Восемь человек получили ранения в результате ночного ракетного обстрела Киева, в результате которого вспыхнули пожары в жилых и нежилых зданиях в нескольких районах города.
Заместителя директора "Инженерного центра" будут судить за растрату 1,4 млн грн во время реконструкции лестницы и тротуара в Подольском районе Киева.
52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал покончить жизнь самоубийством и взорвать себя гранатой, которую нашел в лесу, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.
В Одесской области на улице нашли тело военнослужащего, и полиция расследует обстоятельства его смерти как возможное умышленное убийство.
В Киеве полиция вернула матери 3-летнего мальчика после того, как он выбежал из кафе и был найден прохожими, которые сообщили властям.
В киевском районе Подол загорелись склады, что вызвало задымление и потенциальные проблемы с качеством воздуха, поэтому жителям рекомендовали закрыть окна и ограничить время пребывания на улице.