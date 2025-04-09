Разделение

В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой

52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал покончить жизнь самоубийством и взорвать себя гранатой, которую нашел в лесу, и теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы за незаконное обращение с оружием и боеприпасами.