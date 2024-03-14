В Киеве будут судить мужчину, который угрожал взорвать себя гранатой

В Киеве будут судить мужчину, который в состоянии опьянения угрожал совершить самоубийство и подорвать себя гранатой. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Киева, пишет УНН.

Детали

Инцидент произошел в прошлом году в Подольском районе столицы. К полицейским поступила информация о том, что на улице мужчина угрожает совершить самоубийство.

Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили 52-летнего горожанина, который находился в состоянии алкогольного опьянения и держал в руках боевую гранату.

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Полицейские провели переговоры с мужчиной, в результате которых последний был задержан, а боеприпас изъят.

Изъятую - боевая граната Ф1, со слов нарушителя он нашел ее в лесу. Следователи объявили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения дела по существу. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы - подытожили в полиции.

Напомним

В начале месяца, в Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги. Правоохранители оперативно задержали злоумышленника.