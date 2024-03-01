У Києві чоловік у балаклаві увірвався в банк: побив співробітника та обікрав сейф
Київ • УНН
Чоловік у балаклаві увірвався до банку в Києві, побив співробітника, щоб змусити його відкрити сейф, і пограбував близько 24 тисяч гривень.
Чоловік у балаклаві увірвався до банку у Києві, побив працівника закладу та забрав з сейфа гроші. Порушника вже затримали. Про це УНН повідомляє із посилання на поліцію Києва.
Під час слідчих дій ми з’ясували, що чоловік, вдягнувши балаклаву та інші засоби маскування, ввечері увірвався в приміщення установи. Він вдарив працівника та, погрожуючи розправою, змусив відчинити сейф з грошима
Як зазначається, чоловік забрав з сейфу близько 24 тисяч гривень
Правоохоронці протягом доби встановили та затримали зловмисника.
Фігуранту вже повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.
Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, строком до десяти років.
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