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У Києві чоловік у балаклаві увірвався в банк: побив співробітника та обікрав сейф

Київ • УНН

 • 55139 перегляди

Чоловік у балаклаві увірвався до банку в Києві, побив співробітника, щоб змусити його відкрити сейф, і пограбував близько 24 тисяч гривень.

У Києві чоловік у балаклаві увірвався в банк: побив співробітника та обікрав сейф

Чоловік у балаклаві увірвався до банку у Києві, побив працівника закладу та забрав з сейфа гроші. Порушника вже затримали. Про це УНН повідомляє із посилання на поліцію Києва. 

Під час слідчих дій ми з’ясували, що чоловік, вдягнувши балаклаву та інші засоби маскування, ввечері увірвався в приміщення установи. Він вдарив працівника та, погрожуючи розправою, змусив відчинити сейф з грошима

- йдеться у повідомленні поліції.

Як зазначається, чоловік забрав з сейфу близько 24 тисяч гривень

Правоохоронці протягом доби встановили та затримали зловмисника. 

Фігуранту вже повідомлено про  підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі, строком до десяти років.

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Тетяна Краєвська

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