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The Guardian

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Підприємець за $4000 намагався підкупити поліцейського через викриття контрафактного алкоголю

Київ • УНН

 • 32048 перегляди

Підприємець намагався дати хабар у розмірі 4 000 доларів США поліцейському після того, як його спіймали на продажу контрафактного алкоголю.

Підприємець за $4000 намагався підкупити поліцейського через викриття контрафактного алкоголю

Підприємець з Покровська спробував підкупити поліцейського за 4000 доларів після викриття контрафактного алкоголю.

Про це повідомляє Національна поліція, передає УНН.

Деталі

На Донеччині 53-річний підприємець з Покровська, якого напередодні викрили на зберіганні та збуті контрафактного алкоголю, намагався підкупити старшого слідчого поліції за 4000 доларів.

Це сталося після того, як старший слідчий поліції повідомив оперативників Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції про факт збуту фальсифікованих алкогольних напоїв. З’ясувалося, що підприємець, порушуючи закон, торгував контрафактним алкоголем, включаючи як слабоалкогольні напої, так і міцні горілчані вироби.

Під час проведення слідчих дій поліцейські виявили у фігуранта вантажівку "МАН", яка була заповнена контрафактним алкоголем. Предмети злочину були вилучені, а інформація про справу була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше підприємець вирішив використати корупційний підхід і запропонував старшому слідчому поліції відкупні у розмірі $4000, щоб уникнути правосуддя та повернути вилучене майно.

Оперативники ДВБ та слідчі обласної поліції затримали підприємця негайно після передачі грошей поліцейському.

Додамо

Зараз зловмиснику оголошено про підозру за ч.3 ст. 369 Кримінального кодексу України – "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі".

За спробу підкупу капітана поліції чоловікові загрожує тюремний строк до 8 років.

4000 доларів за перетин кордону: правоохоронці викрили організаторів схеми29.02.24, 23:12 • 42115 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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