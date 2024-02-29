4000 доларів за перетин кордону: правоохоронці викрили організаторів схеми
Київ • УНН
44-річна киянка разом зі спільниками організовували схему незаконного перетину кордону для чоловіків призовного віку, стягуючи до $4 000 з людини за допомогу у виїзді з України.
44-річна киянка та її спільники організовували незаконний перетин кордону. Вартість послуги становила до 4000 доларів.
Про це повідомляє Поліція Київщини, передає УНН.
Деталі
Українські правоохоронці розкрили організовану злочинну схему незаконного перетину державного кордону за допомогою фіктивної благодійної організації.
У березні 2022 року 44-річна мешканка столиці разом із своїми спільниками допомагала чоловікам призовного віку перетинати кордон України за високу вартість.
Вартість цієї послуги становила до 4000 доларів за особу.
Щоб надати юридичну легітимність їх діям, злочинці вносили неправдиві дані клієнтів до бази даних "Шлях", надаючи їм можливість незаконного перетину кордону.
Додамо
Наразі слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторки цієї злочинної групи.
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