4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы
Киев • УНН
44-летняя киевлянка вместе с сообщниками организовывали схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, взимая до $4 000 с человека за помощь в выезде из Украины.
44-летняя киевлянка и ее сообщники организовывали незаконное пересечение границы. Стоимость услуги составляла до 4000 долларов.
Об этом сообщает Полиция Киевщины, передает УНН.
Детали
Украинские правоохранители раскрыли организованную преступную схему незаконного пересечения государственной границы с помощью фиктивной благотворительной организации.
В марте 2022 года 44-летняя жительница столицы вместе со своими сообщниками помогала мужчинам призывного возраста пересекать границу Украины за высокую стоимость.
Стоимость этой услуги составляла до 4000 долларов за человека.
Чтобы придать юридическую легитимность их действиям, преступники вносили ложные данные клиентов в базу данных "Шлях", предоставляя им возможность незаконного пересечения границы.
Добавим
Сейчас следователи направили в суд обвинительный акт в отношении организатора этой преступной группы.
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4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы
44-летняя киевлянка вместе с сообщниками организовывали схему незаконного пересечения границы для мужчин призывного возраста, взимая до $4 000 с человека за помощь в выезде из Украины.
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