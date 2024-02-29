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Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

Киев  •  УНН

29 февраля 2024, 03:02  •  4286 просмотра

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Граждане Молдовы пытались провезти через украинскую границу 100 000 долларов США, но были задержаны пограничниками.

Граждане Молдовы попытались незаконно перевезти 80 тысяч долларов через украинскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Украинские пограничники совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконной перевозки значительной суммы денег.

Два гражданина Молдовы, пересекая границу, скрыли в своих карманах сумму в 100 тысяч долларов США. Из этой суммы аж 80 тысяч долларов не были задекларированы.

Во время контроля пограничники вместе с таможенниками обнаружили незадекларированную валюту, после чего на обоих граждан Молдовы были составлены протоколы за нарушение таможенных правил.

Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины23 февраля 2024, 11:25 • 18628 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
moldovaМолдова
Громадяни Молдови сховали у кишенях $100 000, аби незаконно перевезти валюту через кордон
Moldovan citizens hid $100,000 in their pockets to smuggle currency across the border
Новости по теме

Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

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