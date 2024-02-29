Граждане Молдовы спрятали в карманах $100 000, чтобы незаконно перевезти валюту через границу

Граждане Молдовы попытались незаконно перевезти 80 тысяч долларов через украинскую границу. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Украинские пограничники совместно с таможенниками обнаружили попытку незаконной перевозки значительной суммы денег.

Два гражданина Молдовы, пересекая границу, скрыли в своих карманах сумму в 100 тысяч долларов США. Из этой суммы аж 80 тысяч долларов не были задекларированы.

Во время контроля пограничники вместе с таможенниками обнаружили незадекларированную валюту, после чего на обоих граждан Молдовы были составлены протоколы за нарушение таможенных правил.

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