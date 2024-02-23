Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

На украинском берегу реки Тиса обнаружили тело гражданина Украины, который, вероятно, утонул при попытке незаконно пересечь границу. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что поисковые работы проводили по заявлению матери 29-летнего жителя Херсонщины. По словам женщины, в январе ее сын хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса в районе села Белая Церковь. С тех пор мужчина не выходил на связь.

В ходе поисковых работ пограничники обнаружили следы одного человека, которые вели в реку Тиса, однако следов выхода из реки ни украинские пограничники, ни их румынские коллеги не обнаружили. Никаких лиц вблизи границы также обнаружено не было.

Сотрудники ГСЧС трижды проводили поиски пропавшего в реке, к сожалению, обнаружить его не удалось.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Однако вчера, во время поисков пропавшего жителя Херсонщины, спасатели достали из воды тело 25-летнего жителя села Великий Бычков, что на Закарпатье. При утопленнике находился паспорт гражданина Украины для выезда за границу и внутренний паспорт гражданина Украины, мобильный телефон и банковские карты - резюмировали в ГПСУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 20-й такой случай, зафиксированный на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Еще шестеро мужчин погибли в горах.

Напомним

Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса полубессознательного 26-летнего жителя Сум.