Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  2953 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
  •  130800 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  165842 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  164403 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  216826 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  250186 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  221047 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  228899 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  233389 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Эксклюзив
Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ
20.02.24  •  202714 просмотра

Может быть элементом мягкого шантажа - эксперт об информационной атаке на Минобороны и ДОТ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 11:25  •  7830 просмотра

Read in English

Пограничники обнаружили в реке Тиса тело украинца, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

На украинском берегу реки Тиса обнаружили тело гражданина Украины, который, вероятно, утонул при попытке незаконно пересечь границу. Об этом сообщает ГПСУ, пишет УНН.

Детали 

Отмечается, что поисковые работы проводили по заявлению матери 29-летнего жителя Херсонщины. По словам женщины, в январе ее сын хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса в районе села Белая Церковь. С тех пор мужчина не выходил на связь.

В ходе поисковых работ пограничники обнаружили следы одного человека, которые вели в реку Тиса, однако следов выхода из реки ни украинские пограничники, ни их румынские коллеги не обнаружили. Никаких лиц вблизи границы также обнаружено не было.

Сотрудники ГСЧС трижды проводили поиски пропавшего в реке, к сожалению, обнаружить его не удалось.

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва25 декабря 2023, 09:12 • 132879 просмотров

Однако вчера, во время поисков пропавшего жителя Херсонщины, спасатели достали из воды тело 25-летнего жителя села Великий Бычков, что на Закарпатье. При утопленнике находился паспорт гражданина Украины для выезда за границу и внутренний паспорт гражданина Украины, мобильный телефон и банковские карты

- резюмировали в ГПСУ.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину это уже 20-й такой случай, зафиксированный на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда. Еще шестеро мужчин погибли в горах.

Напомним

Во время мониторинга украинско-румынского участка границы пограничники отделения "Великий Бычков" Мукачевского отряда вытащили из реки Тиса полубессознательного 26-летнего жителя Сум.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Криминал и ЧП
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
mukachevoМукачево
khersonХерсон
sumyСумы
Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка
He tried to illegally cross the border: the body of a dead man was retrieved from the Tisa River
Новости по теме

Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Пограничники обнаружили в реке Тиса тело украинца, который, вероятно, пытался незаконно пересечь границу с Румынией.

Криминал и ЧП •   •  7830 просмотра
Пытался незаконно пересечь границу: из Тисы достали тело погибшего мужчины

Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией: правительство одобрило решение

Кабинет министров Украины решил открыть новый пункт пропуска на границе с Венгрией под названием "Великая Паладь-Надьгодош" и расширить работу существующего пункта пропуска с целью увеличения пропускной способности границы и торговли.

Экономика •   •  11944 просмотра
Украина откроет новый пункт пропуска на границе с Венгрией: правительство одобрило решение

Песне израильской участницы Евровидения грозит дисквалификация из-за вероятного упоминания о ХАМАС

Израиль может отказаться от участия в Евровидении, если организаторы потребуют изменить текст песни их участницы.

Культура •   •  8285 просмотра
Песне израильской участницы Евровидения грозит дисквалификация из-за вероятного упоминания о ХАМАС

Лидер большинства в Сенате США Шумер прибыл в Украину

Чак Шумер, лидер демократического большинства в Сенате США, возглавил делегацию для встречи с Президентом Зеленским в Украине, чтобы продемонстрировать американскую поддержку Украине и узнать о вооружении, жизненно необходимое для ее обороны.

Политика •   •  12464 просмотра
Лидер большинства в Сенате США Шумер прибыл в Украину

"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

Больницы в Китае сообщили о значительном увеличении количества новорожденных в год Дракона, причем некоторые из них сообщили о на 20-72% больше родов, чем в предыдущем году.

Новости Мира •   •  9968 просмотра
"Год Дракона" вызывает бэби-бум в Китае, который будет непродолжительным из-за проблем с уходом за детьми

Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Украинский парламент принял постановление, которое призывает иностранные государства усилить санкции против России и конфисковать российские активы для финансирования обороны и восстановления Украины.

Война •   •  14418 просмотра
Рада обратилась к иностранным государствам с призывом ввести конфискацию активов рф

Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Кабинет министров Украины принял решение о повышении пенсий почти на 8% с 1 марта 2022 года.

Общество •   •  14489 просмотра
Правительство утвердило размер повышения пенсии с 1 марта: чего ожидать

Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Украинский парламент принял постановление, в котором признал право ингушского народа на независимое государство и осудил преступления россии против него, включая массовые депортации и захват территорий.

Политика •   •  16240 просмотра
Парламент поддержал восстановление территориальной целостности Ингушетии

Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

российские власти усиливают цензуру против СМИ и граждан, позволяя конфискацию имущества за "фейки о российской армии" и расширяя ограничения для "нежелательных организаций", чтобы контролировать информацию и ограничить инакомыслие относительно ее войны в Украине, говорится в отчете британской разведки.

Общество •   •  16890 просмотра
Британская разведка: кремль усиливает цензуру в рф, чтобы скрыть критику войны

Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"

Как происходят поставки вооружения из Балканских стран в Украину.

Политика •   •  47261 просмотра
Дело "Львовского Арсенала" и 1,4 млрд грн Министерства обороны: анализ "на холодную голову"