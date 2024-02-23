Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка
Київ • УНН
Прикордонники виявили в річці Тиса тіло українця, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.
На українському березі річки Тиса виявили тіло громадянина України, який, ймовірно, втопився під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.
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Зазначається, що пошукові роботи проводили за заявою матері 29-річного жителя Херсонщини. За словами жінки, у січні її син хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса в районі села Біла Церква. З того часу чоловік не виходив на зв'язок.
У ході пошукових робіт прикордонники виявили сліди однієї людини, які вели у річку Тиса, проте слідів виходу з річки ані українські прикордонники, ані їхні румунські колеги не виявили. Жодних осіб поблизу кордону також виявлено не було.
Співробітники ДСНС тричі проводили пошуки зниклого у річці, на жаль, виявити його не вдалось.
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Однак учора, під час пошуків зниклого жителя Херсонщини, рятувальники дістали з води тіло 25-річного жителя села Великий Бичків, що на Закарпатті. При потопельникові знаходився паспорт громадянина України для виїзду за кордон та внутрішній паспорт громадянина України, мобільний телефон та банківські картки
Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже 20-й такий випадок, зафіксований на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Ще шестеро чоловіків загинули у горах.
Нагадаємо
Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного мешканця Сум.