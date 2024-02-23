Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка

$41.400.00
45.840.00
ukenru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 11112 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 74424 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 156931 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 155159 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 127546 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 134577 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86225 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93497 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99102 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89815 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5м/с
63%
Популярнi новини

Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

13 квітня, 16:18 • 5164 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4072 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 7216 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 6290 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 6420 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 155162 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 225148 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 374332 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 310509 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 418522 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 4226 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15335 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32165 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 28931 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 127546 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка

Київ • УНН

 • 22997 перегляди

Прикордонники виявили в річці Тиса тіло українця, який, ймовірно, намагався незаконно перетнути кордон з Румунією.

Намагався незаконно перетнути кордон: з Тиси дістали тіло загиблого чоловіка

На українському березі річки Тиса виявили тіло громадянина України, який, ймовірно, втопився під час спроби незаконно перетнути кордон. Про це повідомляє ДПСУ, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що пошукові роботи проводили за заявою матері 29-річного жителя Херсонщини. За словами жінки, у січні її син хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса в районі села Біла Церква. З того часу чоловік не виходив на зв'язок.

У ході пошукових робіт прикордонники виявили сліди однієї людини, які вели у річку Тиса, проте слідів виходу з річки ані українські прикордонники, ані їхні румунські колеги не виявили. Жодних осіб поблизу кордону також виявлено не було.

Співробітники ДСНС тричі проводили пошуки зниклого у річці, на жаль, виявити його не вдалось.

Правоохоронці розслідують понад 3,8 тис. проваджень щодо ухилення від призову25.12.23, 11:12 • 133171 перегляд

Однак учора, під час пошуків зниклого жителя Херсонщини, рятувальники дістали з води тіло 25-річного жителя села Великий Бичків, що на Закарпатті. При потопельникові знаходився паспорт громадянина України для виїзду за кордон та внутрішній паспорт громадянина України, мобільний телефон та банківські картки

- резюмували у ДПСУ.

Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже 20-й такий випадок, зафіксований на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Ще шестеро чоловіків загинули у горах.

Нагадаємо

Під час моніторингу українсько-румунської ділянки кордону прикордонники відділення "Великий Бичків" Мукачівського загону витягли з річки Тиса напівпритомного 26-річного мешканця Сум.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

Кримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Державна прикордонна служба України
Україна
Біла Церква
Мукачево
Херсон
Суми
Brent
$64.66
Bitcoin
$84,221.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,255.94
Ethereum
$1,612.91