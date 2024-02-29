Громадяни Молдови сховали у кишенях $100 000, аби незаконно перевезти валюту через кордон
Київ • УНН
Громадяни Молдови намагалися провезти через український кордон 100 000 доларів США, але були затримані прикордонниками.
Громадяни Молдови спробували незаконно перевезти 80 тисяч доларів через український кордон. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, передає УНН.
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Українські прикордонники спільно з митниками виявили спробу незаконного перевезення значної суми грошей.
Два громадяни Молдови, перетинаючи кордон, приховали в своїх кишенях суму в 100 тисяч доларів США. З цієї суми аж 80 тисяч доларів не були задекларовані.
Під час контролю прикордонники разом з митниками виявили незадекларовану валюту, після чого на обох громадян Молдови було складено протоколи за порушення митних правил.
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