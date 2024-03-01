Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя
Киев • УНН
Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.
Предприниматель из Покровска попытался подкупить полицейского за 4000 долларов после разоблачения контрафактного алкоголя.
Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.
Детали
В Донецкой области 53-летний предприниматель из Покровска, которого накануне разоблачили на хранении и сбыте контрафактного алкоголя, пытался подкупить старшего следователя полиции за 4000 долларов.
Это произошло после того, как старший следователь полиции сообщил оперативникам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции о факте сбыта фальсифицированных алкогольных напитков. Выяснилось, что предприниматель, нарушая закон, торговал контрафактным алкоголем, включая как слабоалкогольные напитки, так и крепкие водочные изделия.
Во время проведения следственных действий полицейские обнаружили у фигуранта грузовик "МАН", который был заполнен контрафактным алкоголем. Предметы преступления были изъяты, а информация о деле была внесена в Единый реестр досудебных расследований.
Позже предприниматель решил использовать коррупционный подход и предложил старшему следователю полиции откупные в размере $4000, чтобы избежать правосудия и вернуть изъятое имущество.
Оперативники ДВБ и следователи областной полиции задержали предпринимателя немедленно после передачи денег полицейскому.
Добавим
Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".
За попытку подкупа капитана полиции мужчине грозит тюремный срок до 8 лет.
4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы29 февраля 2024, 21:12 • 20405 просмотров
Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя
Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.
Норвегия: Израиль перечислил 114 миллионов долларов Палестинской автономии
Норвегия объявила, что Израиль перечислил 114 миллионов долларов замороженных налоговых средств Палестинской автономии в рамках соглашения.
Легкое землетрясение магнитудой 3,6 зарегистрировано к западу от Полтавы
1 марта 2024 года было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6 произошло в Решетиловском районе Полтавской области Украины, эпицентр залегал на глубине 10 км под землей.
НАПК и Женевский центр управления сектором безопасности подписали Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины и Женевский центр управления сектором безопасности заключили Меморандум о сотрудничестве и обмене информацией.
В Киеве презентовали книгу Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи"
В Киеве презентовали книгу журналистки-расследовательницы Евгении Геновой "Крымскотатарские семьи", которая рассказывает истории 14 крымскотатарских семей и их борьбу на протяжении десятилетий.
Криштиану Роналду дисквалифицировали на один матч за провокационный жест после победы над "Аль-Шабаб"
Криштиану Роналду был дисквалифицирован на один матч в профессиональной лиге Саудовской Аравии за провокационный жест в сторону болельщиков соперника.
Предупреждены об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины сообщили об угрозе применения баллистических ракет в Донецкой области.
россияне обстреливают Херсон с оккупированного левого берега
Вражеские силы обстреливают город Херсон с оккупированного левого берега Днепра.
В Бердичах россияне отступили во время последней зимней атаки
Последняя зимняя атака 29 февраля оккупантов в селе Бердичи Донецкой области закончилась неудачей.
Киевсовет увеличил бюджет на "Защитник Киева" до почти 5 млрд грн
Киевский городской совет одобрил увеличение финансирования программы "Защитник Киева" до почти 5 миллиардов гривен для обеспечения материально-технических потребностей Сил обороны, финансирование подготовки операторов БпЛА, обеспечение защитников дронами и прочее.