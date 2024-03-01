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Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 03:25  •  7176 просмотра

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Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.

Предприниматель из Покровска попытался подкупить полицейского за 4000 долларов после разоблачения контрафактного алкоголя.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

В Донецкой области 53-летний предприниматель из Покровска, которого накануне разоблачили на хранении и сбыте контрафактного алкоголя, пытался подкупить старшего следователя полиции за 4000 долларов.

Это произошло после того, как старший следователь полиции сообщил оперативникам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции о факте сбыта фальсифицированных алкогольных напитков. Выяснилось, что предприниматель, нарушая закон, торговал контрафактным алкоголем, включая как слабоалкогольные напитки, так и крепкие водочные изделия.

Во время проведения следственных действий полицейские обнаружили у фигуранта грузовик "МАН", который был заполнен контрафактным алкоголем. Предметы преступления были изъяты, а информация о деле была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Позже предприниматель решил использовать коррупционный подход и предложил старшему следователю полиции откупные в размере $4000, чтобы избежать правосудия и вернуть изъятое имущество.

Оперативники ДВБ и следователи областной полиции задержали предпринимателя немедленно после передачи денег полицейскому.

Добавим

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

За попытку подкупа капитана полиции мужчине грозит тюремный срок до 8 лет.

4000 долларов за пересечение границы: правоохранители разоблачили организаторов схемы29 февраля 2024, 21:12 • 20405 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Криминал и ЧП
pokrovsk-ukrainaПокровск, Украина
Підприємець за $4000 намагався підкупити поліцейського через викриття контрафактного алкоголю
Entrepreneur tried to bribe a police officer for $4000 for exposing counterfeit alcohol
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Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Предприниматель пытался дать взятку в размере 4 000 долларов США полицейскому после того, как его поймали на продаже контрафактного алкоголя.

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