Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя

Предприниматель из Покровска попытался подкупить полицейского за 4000 долларов после разоблачения контрафактного алкоголя.

Об этом сообщает Национальная полиция, передает УНН.

Детали

В Донецкой области 53-летний предприниматель из Покровска, которого накануне разоблачили на хранении и сбыте контрафактного алкоголя, пытался подкупить старшего следователя полиции за 4000 долларов.

Это произошло после того, как старший следователь полиции сообщил оперативникам Донецкого управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции о факте сбыта фальсифицированных алкогольных напитков. Выяснилось, что предприниматель, нарушая закон, торговал контрафактным алкоголем, включая как слабоалкогольные напитки, так и крепкие водочные изделия.

Во время проведения следственных действий полицейские обнаружили у фигуранта грузовик "МАН", который был заполнен контрафактным алкоголем. Предметы преступления были изъяты, а информация о деле была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

Позже предприниматель решил использовать коррупционный подход и предложил старшему следователю полиции откупные в размере $4000, чтобы избежать правосудия и вернуть изъятое имущество.

Оперативники ДВБ и следователи областной полиции задержали предпринимателя немедленно после передачи денег полицейскому.

Добавим

Сейчас злоумышленнику объявлено о подозрении по ч.3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины - "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу".

За попытку подкупа капитана полиции мужчине грозит тюремный срок до 8 лет.

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