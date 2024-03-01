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В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф

В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 10:33  •  1785 просмотра

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Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.

Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги. Нарушителя уже задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева. 

Во время следственных действий мы выяснили, что мужчина, надев балаклаву и другие средства маскировки, вечером ворвался в помещение учреждения. Он ударил работника и, угрожая расправой, заставил открыть сейф с деньгами

- говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, мужчина забрал из сейфа около 24 тысяч гривен

Правоохранители в течение суток установили и задержали злоумышленника. 

Фигуранту уже сообщено о  подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет.

Предприниматель за $4000 пытался подкупить полицейского из-за разоблачения контрафактного алкоголя1 марта 2024, 03:25 • 28101 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Криминал и ЧП
kievКиев
У Києві чоловік у балаклаві увірвався в банк: побив співробітника та обікрав сейф
In Kyiv, a man in a balaclava broke into a bank: beat an employee and stole a safe
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В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф

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