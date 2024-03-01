В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф
Киев • УНН
Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.
Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги. Нарушителя уже задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Во время следственных действий мы выяснили, что мужчина, надев балаклаву и другие средства маскировки, вечером ворвался в помещение учреждения. Он ударил работника и, угрожая расправой, заставил открыть сейф с деньгами
Как отмечается, мужчина забрал из сейфа около 24 тысяч гривен
Правоохранители в течение суток установили и задержали злоумышленника.
Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет.
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В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф
Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил сотрудника, чтобы заставить его открыть сейф, и ограбил около 24 тысяч гривен.
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