В Киеве мужчина в балаклаве ворвался в банк: избил сотрудника и обокрал сейф

Мужчина в балаклаве ворвался в банк в Киеве, избил работника заведения и забрал из сейфа деньги. Нарушителя уже задержали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Во время следственных действий мы выяснили, что мужчина, надев балаклаву и другие средства маскировки, вечером ворвался в помещение учреждения. Он ударил работника и, угрожая расправой, заставил открыть сейф с деньгами - говорится в сообщении полиции.

Как отмечается, мужчина забрал из сейфа около 24 тысяч гривен

Правоохранители в течение суток установили и задержали злоумышленника.

Фигуранту уже сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж, совершенный в условиях военного положения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы, сроком до десяти лет.

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