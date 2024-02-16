Убил соседа из-за громкой музыки: в Киеве мужчине грозит 15 лет за решеткой

В Киеве мужчину задержали и арестовали по подозрению в том, что он убил соседа из-за громкой музыки, сообщили в ГУНП в Киеве в пятницу, пишет УНН.

Детали

Полиция получила сообщение о драке в одной из многоэтажек в Соломенском районе. Туда выехала следственно-оперативная группа.

На месте правоохранители обнаружили мужчину с ножевыми ранениями грудной клетки. Врачи срочно госпитализировали его в медицинское учреждение.

"Полицейские выяснили, что потерпевший в своей квартире вместе со знакомыми распивали алкогольные напитки и громко слушали музыку. В это время к нему пришел сосед с товарищем с требованием прекратить шум. Во время конфликта один из мужчин нанес владельцу квартиры три удара ножом в грудь и скрылся", - рассказали в полиции.

"Пострадавший от полученных травм скончался в больнице", - отметили правоохранители.

Оперативники полиции за несколько часов разыскали и задержали злоумышленника. "Им оказался киевлянин, 2002 года рождения", - сообщили в полиции.

Фигуранту сообщили о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УКУ). Суд отправил мужчину под арест. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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