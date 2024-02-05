В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция

В Одесской области задержанному 16-летнему местному жителю сообщили о подозрении в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик, суд избрал парню меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Тело 15-летней Мишель Пиявчик, которая еще 21 января ушла из дома и перестала выходить на связь, нашли в начале февраля.

Во время следствия полицейские предварительно установили, что подросток познакомился с 15-летней Мишель через Telegram, а во время общения узнал о наличии у нее дорогих вещей. "Желание завладеть ими побудило его к убийству", - указали в полиции.

Как отмечается, парень предложил встретиться на Одесском железнодорожном вокзале и поехать на электричке к нему в гости. "Довез ее до промежуточной железнодорожной станции "Рауховка" и завел в подвал заброшенного здания бывшего весового комплекса, где убил. Предварительно, потерпевшая погибла от черепно-мозговой травмы. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы", - сказано в сообщении полиции.

"Убедившись, что девушка не подает признаков жизни, правонарушитель забрал ее вещи, забросал тело убитой хламом и скрылся", - сообщили правоохранители.

С места происшествия полицейские, как указано, изъяли вещественные доказательства, которые направили на экспертизу, а дома у парня обнаружили часть вещей убитой. Другую часть он продал, отметили в полиции.

Как сообщается, криминалисты с помощью мобильной ДНК-лаборатории оперативно исследовали биологические следы и биологические образцы убитой и фигуранта. "Результаты исследования подтвердили причастность юноши к совершению данного преступления", - сообщили в полиции.

Фигуранта сразу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и поместили в изолятор временного содержания. Юноше сообщили о подозрении в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном из корыстных побуждений. Это преступление квалифицируется по п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества.

"Суд удовлетворил ходатайство полицейских и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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