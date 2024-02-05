В Одесской области по подозрению в убийстве 15-летней девушки арестовали 16-летнего парня - полиция
В Одесской области задержали 16-летнего местного жителя, которого подозревают в убийстве 15-летней Мишель Пиявчик ради ее вещей, после того, как он заманил ее в заброшенное здание.
Украина вернула с ВОТ еще двух подростков
Еще две девочки в возрасте 15 и 16 лет были возвращены из оккупированной россией Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Смерть после удаления зуба: 14-летний мальчик умер после посещения стоматологического кабинета в Кривом Роге
На Днепропетровщине умер 14-летний мальчик после посещения стоматологического кабинета, где ему накануне удалили зуб из-за зубной боли.
Может пролететь до 10 км: украинские изобретатели создали стратегический ударный дрон Shoolika
Украинские разработчики создали стратегический ударный беспилотник Shoolika mk6, который может наносить точные удары ночью на расстоянии до 10 км и нести 6 кг груза. Кроме того, дрон устойчив к воздействию РЭБ и имеет современные ночные визуальные системы.
Госбюджет за месяц свели с дефицитом в 14,9 млрд грн
Дефицит государственного бюджета в январе 2024 года достиг 14,9 млрд грн, при этом дефицит общего фонда составил 33,3 млрд грн, согласно данным Министерства финансов Украины.
Будет включать только черные списки: в ЕС рассказали СМИ детали предложений к 13-му пакету
Новый 13-й пакет санкций ЕС против россии будет включать только индивидуальные черные списки, а не секторальные санкции, по словам представителя ЕС.
После гибели французских волонтеров на Херсонщине ограничили въезд иностранцев в ряд общин - ОВА
Иностранцам ограничили въезд в опасные населенные пункты Херсонской области после гибели двух французских волонтеров от российских обстрелов.
В Киеве на Оболони ищут диверсантов: установили мобильные блокпосты
Для выявления российских диверсионно-разведывательных групп в Оболонском районе Киева были установлены мобильные блокпосты в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
В Италии произошла масштабная авария с участием сотни автомобилей: есть жертвы
Три человека погибли в результате масштабного столкновения автомобилей, вызванного сильным туманом на итальянском шоссе.
Плотно закрывайте окна: в Киеве существенно ухудшится погода
Киевская городская государственная администрация предупреждает о небольшом мокром снеге, умеренном дожде, сильном ветре порывами до 20 м/с и снижении температуры в Киеве 6 февраля и призывает жителей соблюдать правила безопасности.