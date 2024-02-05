На Одещині за підозрою у вбивстві 15-річної дівчини арештували 16-річного хлопця - поліція
Київ • УНН
В Одеській області затримали 16-річного місцевого жителя, якого підозрюють у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик заради її речей, після того, як він заманив її до покинутої будівлі.
В Одеській області затриманому 16-річному місцевому жителю повідомили про підозру у вбивстві 15-річної Мішель Піявчик, суд обрав хлопцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
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Тіло 15-річної Мішель Піявчик, яка ще 21 січня пішла з дому і перестала виходити на зв'язок, знайшли на початку лютого.
Під час слідства поліцейські попередньо встановили, що підліток познайомився з 15-річною Мішель через Telegram, а під час спілкування довідався про наявність у неї дорогих речей. "Бажання заволодіти ними спонукнуло його до вбивства", - вказали у поліції.
Як зазначається, хлопець запропонував зустрітись на Одеському залізничному вокзалі і поїхати на електричці до нього у гості. "Довіз її до проміжної залізничної станції "Раухівка" і завів у підвал покинутої будівлі колишнього вагового комплексу, де вбив. Попередньо, потерпіла загинула від черепно-мозкової травми. Остаточна причина смерті буде встановлена після проведення судово-медичної експертизи", - сказано у повідомленні поліції.
"Переконавшись, що дівчина не подає ознак життя, правопорушник забрав її речі, закидав тіло вбитої мотлохом і втік", - повідомили правоохоронці.
З місця події поліцейські, як вказано, вилучили речові докази, які скерували на експертизу, а вдома у хлопця виявили частину речей вбитої. Іншу частину він продав, зазначили у поліції.
Як повідомляється, криміналісти за допомогою мобільної ДНК-лабораторії оперативно дослідили біологічні сліди та біологічні зразки вбитої і фігуранта. "Результати дослідження підтвердили причетність юнака до скоєння даного злочину", - повідомили у поліції.
Фігуранта одразу затримали в порядку ст. 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Юнакові повідомили про підозру в умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, вчиненому з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.
"Суд задовольнив клопотання поліцейських і обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - ідеться у повідомленні.
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