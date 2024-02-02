Пішла з дому і перестала виходити на зв'язок: на Одещині знайшли тіло 15-річної дівчини

В Одеській області знайшли тіло 15-річної Мішель Піявчик, яка ще 21 січня пішла з дому і перестала виходити на зв'язок. Як повідомили у ГУ НП в Одеській області, особа ймовірного вбивці встановлена, передає УНН.

"Сьогодні тіло дівчини виявили в Березівському районі. Особа імовірного вбивці встановлена. З ним проводяться невідкладні слідчі заходи", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, про зникнення неповнолітньої жительки Одеського району 30 січня до територіального підрозділу поліції повідомила її бабуся. Жінка зазначила, що онука ще 21 січня пішла з дому і перестала виходити з нею на зв’язок.