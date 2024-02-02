Ушла из дома и перестала выходить на связь: в Одесской области нашли тело 15-летней девушки

В Одесской области нашли тело 15-летней Мишель Пиявчик, которая еще 21 января ушла из дома и перестала выходить на связь. Как сообщили в ГУ НП в Одесской области, личность вероятного убийцы установлена, передает УНН.

"Сегодня тело девушки обнаружили в Березовском районе. Личность предполагаемого убийцы установлена. С ним проводятся неотложные следственные мероприятия", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, об исчезновении несовершеннолетней жительницы Одесского района 30 января в территориальное подразделение полиции сообщила ее бабушка. Женщина отметила, что внучка еще 21 января ушла из дома и перестала выходить с ней на связь.