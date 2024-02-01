У Дніпрі затримали чоловіка за вбивство 11-річної дівчинки
Київ • УНН
У Дніпрі правоохоронці затримали чоловіка, який завдав численних ножових поранень 11-річній дівчинці, що призвело до її смерті.
У Дніпрі чоловік наніс численні удари ножем 11-річну дівчинку, від отриманих травм вона померла. Чоловіка затримали правоохоронці. Про це УНН повідомляє із посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.
ввечері 29 січня 2024 року на одній із вулиць м. Дніпра під час словесного конфлікту підозрюваний наніс численні удари ножем у різні частини тіла 11-річній дівчинці. Від отриманих травм дитина померла
Чоловіка затримано та повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства малолітньої дитини (п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України)
Під час проведення слідчих дій правоохоронці вилучили знаряддя злочину – ніж.
До суду подано клопотання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
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