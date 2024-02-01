В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
  •  39253 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
  •  78502 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
  •  104486 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108575 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108733 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132707 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155450 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160480 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Эксклюзив
Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157555 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

Эксклюзив
Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174929 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
dneprДнепр
Loading...
Новости по теме

В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  11328 просмотра
В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.

Война •   •  15964 просмотра
"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.

Новости Мира •   •  13445 просмотра
Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

На стоимость криптовалют влияет ряд специфических факторов. Эксперт разъяснила, что такое халвинг и как этот фактор влияет на стоимость, прежде всего, биткоина.

Экономика •   •  78502 просмотра
Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непредумышленном убийстве оператора Галины Хатчинс во время съемок вестерна "Ржавчина" в октябре 2021 года.

Криминал и ЧП •   •  14551 просмотра
Гибель Галины Хатчинс: актер Алек Болдуин не признает себя виновным в непредумышленном убийстве

Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что пакет помощи на 50 миллиардов евро укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность Украины, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на россию.

Экономика •   •  17809 просмотра
Важное решение, которое поддержали все 27 лидеров ЕС: Зеленский поблагодарил партнеров за 50 млрд евро помощи Украине

В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

Служба безопасности Украины разоблачила в Одесской области мошенника, который выдавал себя за сотрудника контрразведки и предлагал трудоустройство в СБУ за деньги.

Криминал и ЧП •   •  15097 просмотра
В Одесской области задержали мошенника, который выдавал себя за контрразведчика и "продавал должности" в спецслужбе

Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

Спутниковые снимки от 31 января показывают 500-метровый след от падения российского военно-транспортного самолета Ил-76, который разбился под белгородом 24 января.

Новости Мира •   •  21122 просмотра
Обнародованы первые спутниковые снимки места падения российского Ил-76

После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

В ЕС согласились, что Евросовет может предложить Еврокомиссии пересмотреть программу поддержки Украины на 50 миллиардов евро через два года, если это будет необходимо.

Экономика •   •  26240 просмотра
После требований Венгрии: в ЕС согласились на возможный пересмотр программы на 50 млрд евро для Украины через два года - СМИ

Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики

Украина продвигает свою климатическую политику, разрабатывая закон о квотах на выбросы парниковых газов, что является ключевым для интеграции в ЕС, и планируя полный запуск СТВ к 2026 году.

Экономика •   •  22979 просмотра
Восстановление Украины по "зеленым" стандартам - не просто выбор, а обязанность: в Миндокилле отметили важность климатической политики