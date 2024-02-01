В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

В Днепре мужчина нанес многочисленные удары ножом 11-летнюю девочку, от полученных травм она скончалась. Мужчину задержали правоохранители. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Днепропетровскую областную прокуратурв.

вечером 29 января 2024 года на одной из улиц г. Днепра во время словесного конфликта подозреваемый нанес многочисленные удары ножом в разные части тела 11-летней девочке. От полученных травм ребенок скончался - говорится в сообщении прокуратуры.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по факту умышленного убийства малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины)

Во время проведения следственных действий правоохранители изъяли орудие преступления - нож.

В суд подано ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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