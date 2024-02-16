Убив сусіда через гучну музику: у Києві чоловіку загрожує 15 років за гратами
Київ • УНН
У Києві заарештували чоловіка за підозрою у смертельному ножовому пораненні сусіда після бійки, що спалахнула через гучну музику.
У Києві чоловіка затримали і арештували за підозрою у тому, що він убив сусіда через гучну музику, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.
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Поліція отримала повідомлення про бійку в одній з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Туди виїхала слідчо-оперативна група.
На місці правоохоронці виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітки. Лікарі терміново госпіталізували його до медичного закладу.
"Поліцейські з’ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику. У цей час до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум. Під час конфлікту один з чоловіків завдав власнику квартири три удари ножем у груди та втік", - розповіли у поліції.
"Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні", - зазначили правоохоронці.
Оперативники поліції за декілька годин розшукали та затримали зловмисника. "Ним виявився киянин, 2002 року народження", - повідомили у поліції.
Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд відправив чоловіка під арешт. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
На Одещині за підозрою у вбивстві 15-річної дівчини арештували 16-річного хлопця - поліція05.02.24, 17:10 • 21481 перегляд