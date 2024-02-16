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Убив сусіда через гучну музику: у Києві чоловіку загрожує 15 років за гратами

Київ • УНН

 • 93958 перегляди

У Києві заарештували чоловіка за підозрою у смертельному ножовому пораненні сусіда після бійки, що спалахнула через гучну музику.

У Києві чоловіка затримали і арештували за підозрою у тому, що він убив сусіда через гучну музику, повідомили у ГУНП у Києві у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

Поліція отримала повідомлення про бійку в одній з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Туди виїхала слідчо-оперативна група.

На місці правоохоронці виявили чоловіка із ножовими пораненнями грудної клітки. Лікарі терміново госпіталізували його до медичного закладу.

"Поліцейські з’ясували, що потерпілий у своїй квартирі разом зі знайомими розпивали алкогольні напої та гучно слухали музику. У цей час до нього прийшов сусід з товаришем з вимогою припинити шум. Під час конфлікту один з чоловіків завдав власнику квартири три удари ножем у груди та втік", - розповіли у поліції.

"Потерпілий від отриманих травм помер у лікарні", - зазначили правоохоронці.

Оперативники поліції за декілька годин розшукали та затримали зловмисника. "Ним виявився киянин, 2002 року народження", - повідомили у поліції.

Фігуранту повідомили про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 ККУ). Суд відправив чоловіка під арешт. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

На Одещині за підозрою у вбивстві 15-річної дівчини арештували 16-річного хлопця - поліція05.02.24, 17:10 • 21481 перегляд

Юлія Шрамко

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