В Киеве проспект Правды переименовали в честь Европейского Союза

В среду, 8 мая, Киевской городской совет поддержал переименование проспекта Правды, что в Подольском районе столицы, в честь Европейского Союза. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу горсовета города.

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Такое решение было принято сегодня, 08 мая, на пленарном заседании III сессии Киевского городского совета IX созыва 62 депутатами - резюмировали в ведомстве.

Как отметил секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко, привычные топонимические названия времен советского союза всегда имеют враждебное идеологическое значение, которое десятилетиями влияет на наше сознание.

В Киеве появился проспект Воздушных Сил и сквер имени Голды Меир: в столице переименовали 10 городских объектов

Проспект Правды был назван в честь центрального органа коммунистической партии советского союза газеты "Правда". Во время войны Киевский городской совет принял решение деколонизировать проспект. Название предложено в честь экономического и политического союза, объединяющего 27 государств-членов, расположенных в Европе. Европейский Союз - давний и надежный геополитический, экономический, а с недавних пор и военный партнер Украины - подчеркнул Бондаренко.

Напомним

Киевский городской совет переименовал 10 объектов городского железнодорожного транспорта, среди которых один железнодорожный вокзал, восемь железнодорожных платформ и железнодорожный мост через реки Днепр и Десенка.