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У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

Київ • УНН

 • 30471 перегляди

Київська міська рада перейменувала проспект Правди у Подільському районі на проспект Європейського Союзу на честь геополітичного, економічного та військового партнера України - Європейського Союзу.

У середу, 8 травня, Київської міська рада підтримала перейменування проспекту Правди, що у Подільському районі столиці, на честь Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міськраду міста. 

Деталі 

Таке рішення було прийняте сьогодні, 08 травня, на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання 62 депутатами

- резюмували у відомстві. 

Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, звичні топонімічні назви часів радянського союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на нашу свідомість.

У Києві з'явився проспект Повітряних Сил та сквер імені Ґолди Меїр: у столиці перейменували 10 міських об'єктів08.02.24, 19:17 • 43246 переглядiв

Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України

- наголосив Бондаренко.

Нагадаємо

Київська міська рада перейменувала 10 об'єктів міського залізничного транспорту, серед яких один залізничний вокзал, вісім залізничних платформ та залізничний міст через річки Дніпро та Десенка.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв
kyivska-miska-radaКиївська міська рада
podilПоділ
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
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