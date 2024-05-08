У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

У середу, 8 травня, Київської міська рада підтримала перейменування проспекту Правди, що у Подільському районі столиці, на честь Європейського Союзу. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу міськраду міста.

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Таке рішення було прийняте сьогодні, 08 травня, на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання 62 депутатами

Як зазначив секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко, звичні топонімічні назви часів радянського союзу завжди мають вороже ідеологічне значення, яке десятиліттями впливає на нашу свідомість.

У Києві з'явився проспект Повітряних Сил та сквер імені Ґолди Меїр: у столиці перейменували 10 міських об'єктів

Проспект Правди було названо на честь центрального органу комуністичної партії радянського союзу газети "Правда". У час війни Київська міська рада прийняла рішення деколонізувати проспект. Назва запропонована на честь економічного і політичного союзу, який об'єднує 27 держав-членів, що розташовані в Європі. Європейський Союз – давній і надійний геополітичний, економічний, а віднедавна і військовий партнер України