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У Києві перейменували декілька станцій міської електрички та залізничний міст

У Києві перейменували декілька станцій міської електрички та залізничний міст

Київ • УНН

 • 57870 перегляди

Київська міська рада перейменувала 10 об'єктів міського залізничного транспорту, серед яких один залізничний вокзал, вісім залізничних платформ та залізничний міст через річки Дніпро та Десенка.

У столиці перейменували 10 міських об’єктів залізничного транспорту. Таке рішення підтримали депутати на пленарному засіданні Київської міської ради. Про це повідомляє пресслужба Київської міської ради, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що сьогодні було перейменовано одну залізничну станцію і вісім залізничних платформ, а також присвоєна назва залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка.

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Зокрема, Київрада перейменувала:

  • залізничну станцію «Київ-Дніпровський» на залізничну станцію «Микільська Слобідка»;
  •   зупинкову платформу «Рубежівський» на зупинкову платформу «Берестейська»;
  •   зупинкову платформу «Зеніт» на зупинкову платформу «Куренівка»;
  •   зупинкову платформу «Лівий Берег» на зупинкову платформу «Березняки»;
  •   зупинкову платформу «Троєщина-2» на зупинкову платформу «Райдужний»;
  •   зупинкову платформу «Троєщина» на зупинкову платформу «Воскресенка»;
  •   зупинкову платформу «Київська-Русанівка» на зупинкову платформу «Русанівка»;
  •   зупинкову платформу «Північна» станції «Київ-Пасажирський» на зупинкову платформу «Вокзальна»;
  •   зупинкову платформу «Вишгородська» на зупинкову платформу «Пріорка».

Крім того, залізничному мосту через річки Дніпро і Десенка було присвоєно назву "Рибальський залізничний міст".

Доповнення

Директор Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор пояснив, що таке рішення ухвалили для більш точної відповідності назв топоніміці столиці та полегшення навігації історичними районами міста.

Нагадаємо

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