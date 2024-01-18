В Киеве переименовали несколько станций городской электрички и железнодорожный мост

В столице переименовали 10 городских объектов железнодорожного транспорта. Такое решение поддержали депутаты на пленарном заседании Киевского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского совета, передает УНН.

Детали

Отмечается, что сегодня была переименована одна железнодорожная станция и восемь железнодорожных платформ, а также присвоено название железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка.

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В частности, Киевсовет переименовал:

железнодорожную станцию "Киев-Днепровский" на железнодорожную станцию "Никольская Слободка";



остановочную платформу "Рубежовский" на остановочную платформу "Берестейская";



остановочную платформу "Зенит" на остановочную платформу "Куреневка";



остановочную платформу "Левый Берег" на остановочную платформу "Березняки";



остановочную платформу "Троещина-2" на остановочную платформу "Радужный";



остановочную платформу "Троещина" на остановочную платформу "Воскресенка";



остановочную платформу "Киевская-Русановка" на остановочную платформу "Русановка";



остановочную платформу "Северная" станции "Киев-Пассажирский" на остановочную платформу "Вокзальная";



остановочную платформу "Вышгородская" на остановочную платформу "Приорка".



Кроме того, железнодорожному мосту через реки Днепр и Десенка было присвоено название "Рыбальский железнодорожный мост".

Дополнение

Директор Департамента транспортной инфраструктуры Руслан Кандибор объяснил, что такое решение приняли для более точного соответствия названий топонимике столицы и облегчения навигации по историческим районам города.

Напомним,

Киевблагоустройство демонтировало памятник участникам "январского вооружённого восстания 1918 года". Памятник стоял в Мариинском парке, где его открыли 21 декабря 1967 года. По информации КП "Киевблагоустройство", памятник весил около 2,5 тонн.