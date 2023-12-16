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v-kieve-demontirovali-sovetskii-pamyatnik-tarashchanets

В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"

Киев  •  УНН

16 декабрь 2023, 12:13  •  17374 просмотра

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Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.

В Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник "Таращанец" в сквере Дарницкого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент территориального контроля столицы.

Детали

егодня бригада специалистов Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда "Таращанец", 1974, который расположен в сквере между ул. К. Заслонова и ул. Ялтинской в Дарницком районе столицы

- говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

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Дополнение

В Киеве снесли памятник большевистскому предводителю Николаю Щорсу.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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У Києві демонтували радянський памʼятник "Таращанець"
Soviet monument "Tarashchanets" dismantled in Kyiv
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