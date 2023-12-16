В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"

В Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник "Таращанец" в сквере Дарницкого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент территориального контроля столицы.

Детали

егодня бригада специалистов Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда "Таращанец", 1974, который расположен в сквере между ул. К. Заслонова и ул. Ялтинской в Дарницком районе столицы - говорится в сообщении.

Сообщается, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.

Дополнение

В Киеве снесли памятник большевистскому предводителю Николаю Щорсу.