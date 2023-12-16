В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"
Киев • УНН
Памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в Дарницком районе Киева был демонтирован в рамках декоммунизации и будет храниться в музее.
В Киеве в рамках декоммунизации демонтировали памятник "Таращанец" в сквере Дарницкого района. Об этом УНН сообщает со ссылкой на департамент территориального контроля столицы.
Детали
егодня бригада специалистов Коммунальное предприятие "Киевблагоустройство" с помощью техники осуществили демонтаж конструкции памятника героическому экипажу бронепоезда "Таращанец", 1974, который расположен в сквере между ул. К. Заслонова и ул. Ялтинской в Дарницком районе столицы
Сообщается, что в дальнейшем монумент будет храниться в музее-мастерской Знобы-Голембиевских.
Дополнение
В Киеве снесли памятник большевистскому предводителю Николаю Щорсу.
В Киеве демонтировали советский памятник "Таращанец"
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