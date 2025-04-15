У Києві судитимуть чоловіка, який погрожував підірвати себе гранатою

52-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував покінчити життя самогубством і підірвати себе гранатою, яку знайшов у лісі, і тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.