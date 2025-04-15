У ніч на 23 березня в Києві зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Підрозділи ППО приведені в дію. Міська влада закликає перебувати в укриттях через загрозу.
У магазині Обухівського району чоловік влаштував стрілянину, поранивши продавчиню і власника. 36-річного нападника затримано, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.
У Подільському районі Києва двоє молодиків побили працівника АЗС після відмови продати їм алкоголь вночі. Нападникам 21 та 24 роки, їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.
Після загибелі чоловіка на канатній дорозі через Дніпро, прокуратура розпочала кримінальне провадження. В рамках розслідування перевіряється безпека атракціону 'Колесо огляду' на Подолі в Києві.
Поліція Києва затримала двох підозрюваних, які незаконно зберігали у своєму гаражі майже 32 кг канабісу з метою подальшого збуту.
За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.
4 липня рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 500 квадратних метрів у двоповерховій складській будівлі за Поштовою площею у Подільському районі Києва, внаслідок якої постраждала одна людина з підозрою на отруєння продуктами горіння.
Масштабна пожежа спалахнула в київському районі Поділ, охопивши двоповерхову складську будівлю і перекинувшись на сусідні склади, на площі близько 500 квадратних метрів, рятувальники працюють над гасінням полум'я.
51-річного киянина судитимуть за те, що було застрелено сусідську бельгійську вівчарку на прізвисько Чіп, яку привезли із зони АТО.
Майже половина пішохідних підходів у Києві не відповідають вимогам інклюзивності, що ускладнює пересування та інтеграцію в суспільне життя людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань містобудування.
У Святошинському районі Києва зелена зона на перетині вулиць Академіка Палладіна та Берестейського отримала назву Героїв ОУН.
Через пожежу у Вишгородському районі під Києвом якість повітря може погіршитися в деяких районах, таких як Оболонський та Подільський, якщо напрямок вітру зміниться, тому рекомендується тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі.
Колишній виконуючий обов'язки директора Державної вугільної компанії "Краснолиманська" звинувачується в заподіянні збитків на суму 358 млн грн і збитку навколишньому середовищу на суму понад 210 млн грн в результаті незаконного видобутку вугілля та продажу вугілля за заниженими цінами приватної компанії, що призвело до збитків державного підприємства.
Колишнього заступника директора філії державного підприємства "Укрліктрави" судитимуть за розтрату понад 1,2 млн грн з державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем та завищення ціни контрактів на постачання насіння кукурудзи з приватною компанією.
Київська міська рада перейменувала проспект Правди у Подільському районі на проспект Європейського Союзу на честь геополітичного, економічного та військового партнера України - Європейського Союзу.
Історик Сергій Жосан виявив "флорентійський скарб" зі 140 срібних монет епохи Кримського ханства, ймовірно, захованих під час кримськотатарських набігів, у яру поблизу села Флора на Одещині.
В однокімнатній квартирі в Михайлівській-Рубежівці Київської області сталася пожежа, внаслідок якої було евакуйовано 13 осіб, у тому числі 5 дітей, а двоє людей отруїлися чадним газом.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у 2023 році правоохоронці вилучили у громадян близько 5500 одиниць вогнепальної зброї та 2 мільйони набоїв.
ДБР повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині.
Завдяки рекордно високій температурі повітря цього року бузок зацвів безпрецедентно рано в парках і на вулицях багатьох районів Києва, що свідчить про надзвичайно ранню весну в столиці.
Київська влада призупинила аукціон на оренду Житнього ринку, дослухавшись до занепокоєння громадськості, і працюватиме з мешканцями над розробкою оновлених умов для потенційного інвестора, які збережуть функціональність ринку та відродять його.
16-річний хлопець спровокував бійку з групою молодих людей у Києві, побив хлопця та вдарив ножем у живіт 18-річну дівчину, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
У столиці України правоохоронні органи затримали зловмисників, які ймовірно мали з собою речовини схожі на наркотики.
Російська ракетна атака на Київ спричинила пожежі, пошкодження будівель та поранення 12 осіб, у тому числі дитини.
Вісім людей отримали поранення в результаті нічного ракетного обстрілу Києва, в результаті якого спалахнули пожежі в житлових і нежитлових будівлях у кількох районах міста.
Заступника директора "Інженерного центру" судитимуть за розтрату 1,4 млн грн під час реконструкції сходів та тротуару у Подільському районі Києва.
52-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував покінчити життя самогубством і підірвати себе гранатою, яку знайшов у лісі, і тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.
В Одеській області на вулиці знайшли тіло військовослужбовця, і поліція розслідує обставини його смерті як можливе умисне вбивство.
У Києві поліція повернула матері 3-річного хлопчика після того, як він вибіг з кав'ярні та був знайдений перехожими, які повідомили владу.
У київському районі Поділ загорілися склади, що спричинило задимлення та потенційні проблеми з якістю повітря, тому мешканцям рекомендували зачинити вікна та обмежити час перебування на вулиці.