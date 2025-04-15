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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 2770 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 28438 перегляди

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У небі над Києвом помічені російські дрони: працює ППО, зберігається загроза

У ніч на 23 березня в Києві зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Підрозділи ППО приведені в дію. Міська влада закликає перебувати в укриттях через загрозу.

Війна • 22 березня, 22:23 • 49001 перегляди

На Київщині чоловік влаштував стрілянину з автомата у магазині: поранено двох людей

У магазині Обухівського району чоловік влаштував стрілянину, поранивши продавчиню і власника. 36-річного нападника затримано, йому загрожує до 7 років ув'язнення за хуліганство із застосуванням зброї.

Суспільство • 22 вересня, 15:13 • 20983 перегляди

У Києві двоє чоловіків вночі напали на працівника АЗС після відмови продати алкоголь - поліція

У Подільському районі Києва двоє молодиків побили працівника АЗС після відмови продати їм алкоголь вночі. Нападникам 21 та 24 роки, їм загрожує до 7 років позбавлення волі за хуліганство.

Київ • 19 вересня, 07:09 • 14960 перегляди

Столичні правоохоронці після обриву тросу на канатній дорозі перевіряють “Колесо огляду” на Подолі

Після загибелі чоловіка на канатній дорозі через Дніпро, прокуратура розпочала кримінальне провадження. В рамках розслідування перевіряється безпека атракціону 'Колесо огляду' на Подолі в Києві.

Київ • 29 липня, 15:43 • 43077 перегляди

У столиці затримано наркоділків, які зберігали наркотичні речовини у особливо великих розмірах

Поліція Києва затримала двох підозрюваних, які незаконно зберігали у своєму гаражі майже 32 кг канабісу з метою подальшого збуту.

Кримінал та НП • 12 липня, 14:42 • 14504 перегляди

У Києві кількість постраждалих через удар рф зросла до 25 - ДСНС

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, внаслідок російського ракетного удару в Києві загинули 8 людей, 25 отримали поранення.

Війна • 8 липня, 09:46 • 58146 перегляди

Рятувальники ліквідували масштабну пожежу у Подільському районі Києва

4 липня рятувальники ліквідували масштабну пожежу на площі 500 квадратних метрів у двоповерховій складській будівлі за Поштовою площею у Подільському районі Києва, внаслідок якої постраждала одна людина з підозрою на отруєння продуктами горіння.

Київ • 4 липня, 16:00 • 53500 перегляди

Масштабна пожежа у Києві: вогонь розповсюдився на сусідні склади

Масштабна пожежа спалахнула в київському районі Поділ, охопивши двоповерхову складську будівлю і перекинувшись на сусідні склади, на площі близько 500 квадратних метрів, рятувальники працюють над гасінням полум'я.

Кримінал та НП • 4 липня, 14:24 • 19887 перегляди

Застрелив сусідського собаку, привезеного із зони АТО: киянин піде під суд

51-річного киянина судитимуть за те, що було застрелено сусідську бельгійську вівчарку на прізвисько Чіп, яку привезли із зони АТО.

Київ • 1 липня, 13:22 • 25741 перегляди
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Майже 50% пішохідних підходів у Києві і близько не відповідають вимогам інклюзивності - Шуляк

Майже половина пішохідних підходів у Києві не відповідають вимогам інклюзивності, що ускладнює пересування та інтеграцію в суспільне життя людей з інвалідністю та маломобільних груп населення, повідомляє голова комітету Верховної Ради України з питань містобудування.

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У Святошинському районі Києва зелена зона на перетині вулиць Академіка Палладіна та Берестейського отримала назву Героїв ОУН.

Суспільство • 31 травня, 08:46 • 25892 перегляди

У Києві може погіршитись якість повітря: в яких районах і що робити

Через пожежу у Вишгородському районі під Києвом якість повітря може погіршитися в деяких районах, таких як Оболонський та Подільський, якщо напрямок вітру зміниться, тому рекомендується тримати вікна зачиненими та обмежити перебування на свіжому повітрі.

Суспільство • 25 травня, 17:03 • 37209 перегляди

Махінації з вугіллям на пів мільярда гривень: судитимуть екскерівника держкомпанії "Краснолиманська"

Колишній виконуючий обов'язки директора Державної вугільної компанії "Краснолиманська" звинувачується в заподіянні збитків на суму 358 млн грн і збитку навколишньому середовищу на суму понад 210 млн грн в результаті незаконного видобутку вугілля та продажу вугілля за заниженими цінами приватної компанії, що призвело до збитків державного підприємства.

Кримінал та НП • 22 травня, 15:30 • 30828 перегляди

Збитки на понад мільйон гривень на поставках насіння: судитимуть заступника директора філії ДП "Укрліктрави"

Колишнього заступника директора філії державного підприємства "Укрліктрави" судитимуть за розтрату понад 1,2 млн грн з державного бюджету шляхом зловживання службовим становищем та завищення ціни контрактів на постачання насіння кукурудзи з приватною компанією.

Кримінал та НП • 15 травня, 12:23 • 14380 перегляди

У Києві проспект Правди перейменували на честь Європейського Союзу

Київська міська рада перейменувала проспект Правди у Подільському районі на проспект Європейського Союзу на честь геополітичного, економічного та військового партнера України - Європейського Союзу.

Суспільство • 8 травня, 14:03 • 30484 перегляди

На Одещині знайдено скарб срібних монет часів Кримського ханства

Історик Сергій Жосан виявив "флорентійський скарб" зі 140 срібних монет епохи Кримського ханства, ймовірно, захованих під час кримськотатарських набігів, у яру поблизу села Флора на Одещині.

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На Київщині сталась пожежа у житловому будинку: двоє постраждалих

В однокімнатній квартирі в Михайлівській-Рубежівці Київської області сталася пожежа, внаслідок якої було евакуйовано 13 осіб, у тому числі 5 дітей, а двоє людей отруїлися чадним газом.

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Правоохоронці у 2023 році вилучили близько 5500 одиниць вогнепальної зброї - Клименко

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, у 2023 році правоохоронці вилучили у громадян близько 5500 одиниць вогнепальної зброї та 2 мільйони набоїв.

Кримінал та НП • 22 квітня, 12:37 • 22713 перегляди

Причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині повідомили про підозру у дезертирстві

ДБР повідомило про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині.

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У Києві починає квітнути бузок: фото та локації

Завдяки рекордно високій температурі повітря цього року бузок зацвів безпрецедентно рано в парках і на вулицях багатьох районів Києва, що свідчить про надзвичайно ранню весну в столиці.

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КМДА зупинила аукціон з надання в оренду Житнього ринку

Київська влада призупинила аукціон на оренду Житнього ринку, дослухавшись до занепокоєння громадськості, і працюватиме з мешканцями над розробкою оновлених умов для потенційного інвестора, які збережуть функціональність ринку та відродять його.

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У Києві юнак штрикнув дівчину ножем у живіт, йому загрожує до 8 років за ґратами - Нацполіція

16-річний хлопець спровокував бійку з групою молодих людей у Києві, побив хлопця та вдарив ножем у живіт 18-річну дівчину, за що йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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У столиці України правоохоронні органи затримали зловмисників, які ймовірно мали з собою речовини схожі на наркотики.

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Масована ракетна атака рф на Київ: у ДСНС показали наслідки

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Переплатили 1,4 млн грн за реконструкцію сходів та бруківку на Подолі: судитимуть заступника директора КП

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52-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння погрожував покінчити життя самогубством і підірвати себе гранатою, яку знайшов у лісі, і тепер йому загрожує до 7 років позбавлення волі за незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

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В Одеській області на вулиці знайшли тіло військовослужбовця, і поліція розслідує обставини його смерті як можливе умисне вбивство.

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Знайдено трирічного хлопчика, який загубився в столиці

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На Подолі в Києві горять склади: киянам радять зачинити вікна та відмовитись від прогулянок

У київському районі Поділ загорілися склади, що спричинило задимлення та потенційні проблеми з якістю повітря, тому мешканцям рекомендували зачинити вікна та обмежити час перебування на вулиці.

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