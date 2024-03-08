Поліція розслідує загибель військовослужбовця на Одещині
Київ • УНН
В Одеській області на вулиці знайшли тіло військовослужбовця, і поліція розслідує обставини його смерті як можливе умисне вбивство.
Правоохоронці розслідують обставини загибелі військовослужбовця, тіло якого виявили перехожі на вулиці в Одеській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію в Одеській області.
Деталі
Подільські поліцейські розслідують обставини загибелі військовослужбовця. Його тіло сьогодні, 8 березня, близько сьомої години ранку виявили випадкові перехожі на проспекті Шевченка в районному центрі
Зазначається, що відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Також повідомляється, що на місці працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, працівники Подільської окружної прокуратури, інші оперативні служби.
Встановлюються всі обставини події, проводяться оперативно-розшукові заходи, спрямовані на викриття особи, яка може бути причетною до вказаного кримінального правопорушення
Контекст
Раніше повідомлялося, що в Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі.