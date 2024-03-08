На Одещині на вулиці знайшли мертвого чоловіка у формі
Київ • УНН
У Подільську Одеської області на вулиці знайшли мертвого чоловіка у військовій формі, ведеться слідство для з'ясування обставин інциденту.
В Одеській області на вулиці виявили мертвого чоловіка у військовій формі.
Про це Суспільне повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одещини, передає УНН.
Повідомляється, що у Подільську на Одещині на вулиці виявили тіло чоловіка у військовій формі.
Наразі на місці працює слідчо-оперативна група, встановлюються обставини події.
Доповнення
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