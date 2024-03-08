В Одесской области на улице нашли мертвого мужчину в форме
Киев • УНН
В Подольске Одесской области на улице нашли мертвого мужчину в военной форме, ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента.
В Одесской области на улице обнаружили мертвого мужчину в военной форме.
Об этом Суспільне сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области, передает УНН.
Сообщается, что в Подольске Одесской области на улице обнаружили тело мужчины в военной форме.
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
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