В Одесской области на улице нашли мертвого мужчину в форме

Пожары произошли на шахте в Донецкой области и на подстанции в Одесской области, в ремонт вышел блок АЭС - Минэнерго

На шахте в Донецкой области из-за обстрелов возник пожар, а на подстанции в Одесской области загорелся трансформатор, что повлекло отключение электроэнергии, но производство электроэнергии в Украине является достаточным для обеспечения потребностей потребителей без применения плановых отключений.