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Тернопільський ТЦК відреагував на смерть чоловіка, який потрапив до лікарні з центру комплектування

Київ • УНН

 • 26240 перегляди

Тернопільське ТЦК обіцяє сприяти у розслідуванні щодо смерті 49-річного чоловіка, який втратив свідомість на території Чортківського РТЦК та СП та був доправлений до лікарні.

Тернопільський ТЦК відреагував на смерть чоловіка, який потрапив до лікарні з центру комплектування

У Тернопільському обласному ТЦК проводять розслідування щодо смерті 49-річного жителя Чортківського району, який потрапив до лікарні з території закладу. Про це повідомляє пресслужба Тернопільського обласного ТЦК та СП, пише УНН.

Деталі 

Зазначається, що 27 лютого 2024 року 49-річному жителю Тернопільщини раптово стало погано, почалися судоми, впав додолу на території третього відділу Чортківського РТЦК та СП.

Працівниками територіального центру комплектування була надана перша медична допомога і викликана карета швидкої допомоги.

Чоловіка доставили до  Бучацької міської лікарні, медики діагностували у чоловіка напад судом, в анамнезі - епілепсія. 29 лютого чоловік помер в приміщенні лікарні.

По даному факту проводиться розслідування. Військовослужбовці центру комплектування будуть сприяти проведенню розслідування та з’ясуванню істини по справі. З приводу даної трагедії співчуваємо родині померлого

- заявили в ТЦК.

Нагадаємо

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону перевірить дії службовців ТЦК, на території якого втратив свідомість, а згодом у лікарні помер військовозобов’язаний. За фактом цієї смерті порушене кримінальне провадження про перевищення влади чи службових повноважень.  

За даними правоохоронців загиблий 49-річний чоловік хворів на епілепсію, а на його тілі були виявлені забої та синці.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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