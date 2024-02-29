Смерть солдата через 9 днів після мобілізації: Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців ТЦК

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону перевірить дії службовців ТЦК, на території якого втратив свідомість, а згодом у лікарні помер військовозобов’язаний. За фактом цієї смерті порушене кримінальне провадження про перевищення влади чи службових повноважень, пише УНН.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). – повідомили у прокуратурі.

Деталі

У прокуратурі розповіли, що про смерть солдата після кількаденного перебування у ТЦК в місті Бучач на Тернопільщині, вони дізнались з медіа.

За даними правоохоронців загиблий 49-річний чоловік хворів епілепсією, а на його тілі були виявлені забої та синці.

Попередньо слідчі встановили, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак медкомісію не проходив через алкогольну інтоксикацію.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма. – повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що тіло чоловіка доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Справу загибелі військовозобов’язаного розслідуватиме львівське ДБР.

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У ЗМІ також прокотилась інформація що у ТЦК загинув ще один чоловік - Микола Ірзайкін. До мобілізації він працював штампувальником у ТОВ "Шредер".

Колеги назвали Миколу Ірзайкіна "чуйную людиною", та зауважии, що він не раз брав участь у благодійних проєктах. Чоловік приносив та роздавав безкоштовні обіди для потребуючих.

На сторінці Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки повідомили, що Ірзайкіна відправили в навчальний центр 1 лютого.