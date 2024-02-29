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Смерть солдата через 9 днів після мобілізації: Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців ТЦК

Київ • УНН

 • 30257 перегляди

Тернопільська спеціалізована військова прокуратура порушила кримінальну справу за фактом смерті солдата від епілепсії через 9 днів після мобілізації у військовому навчальному центрі області, де на його тілі були виявлені синці.

Смерть солдата через 9 днів після мобілізації: Спецпрокуратура у Тернополі перевірить дії службовців ТЦК

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону перевірить дії службовців ТЦК, на території якого втратив свідомість, а згодом у лікарні помер військовозобов’язаний. За фактом цієї смерті порушене кримінальне провадження про перевищення влади чи службових повноважень, пише УНН.

Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону зареєструвала кримінальне провадження за фактом перевищення влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

– повідомили у прокуратурі.

Деталі

У прокуратурі розповіли, що про смерть солдата після кількаденного перебування у ТЦК в місті Бучач на Тернопільщині, вони дізнались з медіа.

За даними правоохоронців загиблий 49-річний чоловік хворів епілепсією, а на його тілі були виявлені забої та синці.

Попередньо слідчі встановили, що 25 лютого 2024 року цей чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Однак медкомісію не проходив через алкогольну інтоксикацію.

Через два дні, 27 лютого, близько 17 години, перебуваючи на території центру комплектування стан здоров’я військовозобов’язаного погіршився – почалися судоми. У результаті він впав на землю та вдарився головою. Медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма.

– повідомили в прокуратурі.

Зазначається, що тіло чоловіка доставили до Тернопільського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Справу загибелі військовозобов’язаного розслідуватиме львівське ДБР.

Додатково

У ЗМІ також прокотилась інформація що у ТЦК загинув ще один чоловік - Микола Ірзайкін. До мобілізації він працював штампувальником у ТОВ "Шредер".

Колеги назвали Миколу Ірзайкіна "чуйную людиною", та зауважии, що він не раз брав участь у благодійних проєктах. Чоловік приносив та роздавав безкоштовні обіди для потребуючих.

На сторінці Тернопільського обласного центру комплектування та соціальної підтримки повідомили, що Ірзайкіна відправили в навчальний центр 1 лютого.

Щодо інформації, яка поширюється у місцевих ЗМІ про передчасну смерть військовослужбовця солдата Миколи Ірзайкіна. Солдат Ірзайкін був призваний на військову службу за мобілізацією 01 лютого 2024 року Тернопільським ОМТЦК СП та направлений в навчальний центр, для проходження навчання на посаді курсанта навчального взводу відповідної військової частини. Проте, 09 лютого 2024 року на імʼя начальника Тернопільського ОМТЦК СП від командування військової частини надійшло повідомлення про смерть солдата Миколи Ірзайкіна внаслідок гострої легеневої — серцевої недостатності, про що було сповіщено родину військовослужбовця. 

— йдеться у повідомленні.
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